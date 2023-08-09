Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве

Юлия Пересильд сейчас отдыхает с дочками — 14-летней Анной и 10-летней Марией, рожденными от режиссера Алексея Учителя, на острове Крит. 38-летняя актриса опубликовала фото в слитном бордовом купальнике, на которых она позирует лежа на траве.

«Всем доброго дня! Сегодня с утра размышляла о теле. Мне повезло, от мамы и папы мне досталось здоровое сильное тело. Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», — подписала снимки звезда фильма «Вызов».

Она отметила, что благодаря подготовке к полету в космос открыла еще больше возможностей своего тела. Пересильд начала заниматься пилатесом и гимнастикой цигун, также она ходит на массажи. Даже на отдыхе актриса не забывает о спорте — сейчас она активно посещает занятия йогой.