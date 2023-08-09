Наверх
9 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве

Актриса отметила, что от родителей ей досталось «здоровое и сильное тело»

Юлия Пересильд сейчас отдыхает с дочками — 14-летней Анной и 10-летней Марией, рожденными от режиссера Алексея Учителя, на острове Крит. 38-летняя актриса опубликовала фото в слитном бордовом купальнике, на которых она позирует лежа на траве.

«Всем доброго дня! Сегодня с утра размышляла о теле. Мне повезло, от мамы и папы мне досталось здоровое сильное тело. Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», — подписала снимки звезда фильма «Вызов».

Она отметила, что благодаря подготовке к полету в космос открыла еще больше возможностей своего тела. Пересильд начала заниматься пилатесом и гимнастикой цигун, также она ходит на массажи. Даже на отдыхе актриса не забывает о спорте — сейчас она активно посещает занятия йогой.

«И вдруг подумала — как хочется познавать и изучать свое тело, обучать его чему-то новому и благодарить», — добавила звезда.

Ранее Юлия Пересильд отдыхала с возлюбленным, актером Михаилом Тройником, в Китае. Этим летом пара отметила первую годовщину с начала романа. В честь этого актриса поделилась архивными кадрами с возлюбленным.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Пересильд
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
Акиньшина показала себя с детьми на отдыхе в Италии
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Гузеева улетела в Турцию после перезапуска шоу «Давай поженимся!»
Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Пересильд и Тройник вместе отдыхают в Китае
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Пересильд поздравила возлюбленного с их первой годовщиной
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Эрнст, Пересильд и Шипенко получили госпремию за «Вызов»
Юлия Пересильд показала, как принимала душ в космосе
Кассовые сборы фильма «Вызов» превысили миллиард рублей
Пересильд не содействовала участию дочери в фильме «Императрицы»
Космонавты на МКС посмотрели «Вызов» вместе с иностранными коллегами
«Заносит, шатает». Шипенко рассказал, как привыкал ходить после возвращения с МКС
​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе
Пересильд предложили дать звание Героя России
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС
Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе
У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб
Юлия Пересильд играет Елизавету I: первые кадры с площадки
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
13-летнюю дочь Пересильд наградили на фестивале в Испании
Бикович присоединился к Пересильд на площадке фильма «Вызов»
Пересильд вспомнила, как плакала в космосе
Новые трейлеры
Крецул
Трейлер
Игра в прятки
Трейлер (англ.)
Честная игра
Трейлер (англ.)
Жизнь по вызову
Тизер (2 сезон)
Контакт
Трейлер (2 сезон)
Только ты и я
Дублированный трейлер
АльфаРомео
Трейлер
Великая ирония
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь