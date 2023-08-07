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7 августа 2023, новость

Сборы фильма «Барби» превысили $1 млрд

Таких результатов картина достигла за три недели после мировой премьеры
Кадр из фильма «Барби» | Источник: Legion-Media.ru

Сборы фильма «Барби» превысили $1 млрд за три недели после мировой премьеры, передает телеканал CNN.

При этом сборы киноленты «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, прокат которого стартовал в один день с «Барби», составили $552 млн.

До этого сообщалось, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.

«Барби» режиссера Греты Гервиг о побеге знаменитой куклы из сказочной страны стал самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Ранее рекорд принадлежал фильму Пэтти Дженкинс 2017 года «Чудо-женщина», который собрал в прокате $822,8 млн.

Только за первые выходные после премьеры, которая прошла 19 июля, кассовые сборы «Барби» составили $356 млн. Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.

Любопытно, что ранее Марго Робби рассказала, как обещала продюсерам $1 миллиард сборов на питчинге «Барби».

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