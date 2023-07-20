Марго Робби рассказала, как обхитрила студию на питчинге «Барби»

«В своей речи я обратила их внимание на то, что студии часто оказываются в выигрыше, когда не боятся рисковать. Я привела в пример "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. Кто тогда мог подумать, что фильм про оживших динозавров станет международным хитом? Мне очень хотелось, чтобы наша "Барби" повторила его судьбу. Да, я пообещала студии $1 миллиард, и возможно, переусердствовала с этой цифрой. Но мне же нужно было продать им идею, понимаете», — вспоминает Робби.