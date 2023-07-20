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20 июля 2023, новость

Марго Робби рассказала, как обхитрила студию на питчинге «Барби»

Актриса пообещала продюсерам $1 миллиард сборов
Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Марго Робби обхитрила киностудию Warner Bros. на питчинге фильма «Барби», пообещав им $1 миллиард сборов. Об этом звезда рассказала в интервью изданию Collider.

По словам Робби, вместе со сценаристкой и режиссеркой фильма Гретой Гервиг она присутствовала на презентации будущей картины. Актриса настолько верила в проект, что пообещала продюсерам сверхвысокую прибыль.

«В своей речи я обратила их внимание на то, что студии часто оказываются в выигрыше, когда не боятся рисковать. Я привела в пример "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. Кто тогда мог подумать, что фильм про оживших динозавров станет международным хитом? Мне очень хотелось, чтобы наша "Барби" повторила его судьбу. Да, я пообещала студии $1 миллиард, и возможно, переусердствовала с этой цифрой. Но мне же нужно было продать им идею, понимаете», — вспоминает Робби.

«Барби» Греты Гервиг с Марго Робби и Райном Гослингом выходит в мировой прокат 20 июля. Предварительные пресс-показы принесли картине высокие оценки критиков.

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