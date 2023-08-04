Россиянам пообещали показать «Барби» и «Оппенгеймера»

Кадр из фильма «Барби»

Российским зрителям пообещали показать картины «Барби» режиссера Греты Гервиг и «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, прокат фильмов планируется на август. Отмечается, что при этом ленты должны выйти в русском дубляже высокого качества, адаптированном для большого экрана. Также подчеркивается, что жители Екатеринбурга начали замечать в городе афиши обоих фильмов.