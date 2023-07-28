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28 июля 2023, статьяОбзоры

Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде

Устроили с помощью нейросети Барби-прокачку для Шурика, Новосельцева, Раисы Захаровны и других народно любимых советских киногероев. Смотрите, что получилось

«Москва слезам не верит»

После Барби-тюнинга героиня советской киноклассики Катерина Тихомирова стала еще стройнее, а ее прическа — еще пышнее. А вот директорская осанка и взгляд чуть свысока остались неизменными. Обновленная Тихомирова по-прежнему уверена в себе и явно занимает высокий пост. Кстати, розовый цвет героине Веры Алентовой весьма к лицу! 

Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович в мире Барбиленда стал более подтянутым. Но, в целом, это тот же добряк, которого с теплотой сыграл Алексей Баталов.

«Любовь и голуби»

Барби-Надя из любимой зрителями комедии Владимира Меньшова внезапно стала загорелой блондинкой. Знала бы героиня Нины Дорошиной, что ее прототип тоже побывает на курорте, как и ее муж Вася! В образе Кена тот самый Василий Кузякин (Александр Михайлов) больше похож на крутого копа, чем на деревенского любителя голубей. Разлучница же Раиса Васильевна в виде Барби сохранила не только осиную талию (что естественно), но и саркастичный изгиб губ. Людмила Гурченко и в Барбиленде осталась собой!

«Служебный роман» 

Кен Анатолий Ефремович Новосельцев, в отличие от оригинала, далеко не робкого десятка. Взглядите на этот костюм с иголочки и белокурую гриву! И даже усики не портят героя «Служебного романа». Хотя очки, заметьте, куда-то пропали. Мымра, блистательно исполненная Алисой Фрейндлих, и вовсе превратилась в копию... Скарлетт Йоханссон. И походка у Людмилы Прокофьевны в образе Барби наверняка свободная, от бедра.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»  

Спортсменка, комсомолка, красавица и просто... Барби. Героиня Натальи Варлей в образе знаменитой куклы осталась такой же привлекательной и кокетливой. А Шурик-Кен приобрел суперменовскую стать и весьма деловой вид. В игрушечной вселенной он уже не бедный студент и явно не сидит на кефире с сосисками!

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