Мымра-Барби, Шурик-Кен: герои любимых советских фильмов в Барбилэнде

После Барби-тюнинга героиня советской киноклассики Катерина Тихомирова стала еще стройнее, а ее прическа — еще пышнее. А вот директорская осанка и взгляд чуть свысока остались неизменными. Обновленная Тихомирова по-прежнему уверена в себе и явно занимает высокий пост. Кстати, розовый цвет героине Веры Алентовой весьма к лицу!

Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович в мире Барбиленда стал более подтянутым. Но, в целом, это тот же добряк, которого с теплотой сыграл Алексей Баталов.

Барби-Надя из любимой зрителями комедии Владимира Меньшова внезапно стала загорелой блондинкой. Знала бы героиня Нины Дорошиной, что ее прототип тоже побывает на курорте, как и ее муж Вася! В образе Кена тот самый Василий Кузякин (Александр Михайлов) больше похож на крутого копа, чем на деревенского любителя голубей. Разлучница же Раиса Васильевна в виде Барби сохранила не только осиную талию (что естественно), но и саркастичный изгиб губ. Людмила Гурченко и в Барбиленде осталась собой!

Кен Анатолий Ефремович Новосельцев, в отличие от оригинала, далеко не робкого десятка. Взглядите на этот костюм с иголочки и белокурую гриву! И даже усики не портят героя «Служебного романа». Хотя очки, заметьте, куда-то пропали. Мымра, блистательно исполненная Алисой Фрейндлих, и вовсе превратилась в копию... Скарлетт Йоханссон. И походка у Людмилы Прокофьевны в образе Барби наверняка свободная, от бедра.

Спортсменка, комсомолка, красавица и просто... Барби. Героиня Натальи Варлей в образе знаменитой куклы осталась такой же привлекательной и кокетливой. А Шурик-Кен приобрел суперменовскую стать и весьма деловой вид. В игрушечной вселенной он уже не бедный студент и явно не сидит на кефире с сосисками!