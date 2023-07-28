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28 июля 2023, новость

Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»

Ведущие популярной программы встретились в студии после длительного перерыва

Телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова приступили к съемкам передачи «Давай поженимся!» после длительного перерыва в работе, сообщает StarHit.

Издание опубликовало первые кадры со съемок шоу, которое вернется в эфир после полуторагодовой паузы. Бессменная ведущая проекта Лариса Гузеева призналась, что ей захотелось плакать от счастья после возвращения к съемкам.

Сообщается, что в обновленном формате шоу основное внимание будет уделяться традиционным ценностям и построению семьи. Помимо этого, зрителей ожидает множество нововведений, которые можно будет оценить уже в ближайшее время.

После начала спецоперации на Украине из эфира «Первого канала» пропали развлекательные программы, в том числе «Давай поженимся!». Долгое время вокруг дальнейшей судьбы шоу ходили различные слухи. Так, еще в марте сообщалось, что в ближайшее время съемок новых выпусков не предвидится. А Роза Сябитова не раз повторяла, что передача не закроется, и продолжала верить в ее возвращение в эфир.

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