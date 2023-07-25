Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров

Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Глава фонда Гильдии киноактеров США Кортни Б. Вэнс в интервью Variety рассказал, что Дуэйн Джонсон пожертвовал организации рекордную сумму, чтобы поддержать забастовку актеров.

«Это самое крупное разовое пожертвование, которое мы когда-либо получали от одного человека. И что потрясающе, так это то, что один чек поможет тысячам актеров сохранить еду на столе, обезопасить своих детей и сохранить машины в рабочем состоянии», — заявил Вэнс.

Он уточнил, что в начале забастовки Гильдии актеров США обратился к наиболее обеспеченным ее членам в надежде получить финансовую помощь. Организация отправила запрос 2,7 тысячам артистов при условии, что в SAG-AFTRA состоят около 160 тысяч артистов. Вэнс подчеркнул, что семизначная сумма, которую пожертвовал Джонсон, поможет примерно 10 тысячам бастующих актеров.

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 14 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.