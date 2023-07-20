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20 июля 2023, статьяОбзоры

10 лучших российских сериалов первого полугодия 2023: рейтинг зрителей

Проект Кино Mail.ru представляет топ отечественных сериалов первой половины года, в основу которого легли зрительские оценки

Кино Mail.ru (проект VK) представляет зрительский рейтинг российских сериалов за первое полугодие 2023. При его составлении учитывались оценки, выставленные постоянными пользователями сервиса новым сериалам и новым сезонам с 1 января по 30 июня, а также их количество. Ниже — топ-10 проектов, вошедших в список лучших сериалов первой половины года.

10

«Операция “Неман”», 7.0

Кадр из сериала «Операция “Неман”»

Суровое военное кино с мощным актерским составом снял один из режиссеров «По законам военного времени» Сергей Виноградов — неудивительно, что проект оценили телезрители. Сами авторы отмечают, что сериал является не прямой экранизацией романа Владимира Богомолова «Момент истины», а «его киновариантом». Так, например, в нем появился персонаж, которого не было в книге (его сыграл Сергей Маковецкий).

События «Операции “Неман”» разворачиваются в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками западной Белоруссии. Оперативно-розыскная группа под руководством капитана Алехина (Александр Яценко) ищет опасных диверсантов, возглавляемых немецким агентом (Алексей Кравченко), но тем постоянно удается ускользнуть. 

9

«Король и Шут», 7.2

Кадр из сериала «Король и Шут»

Панки, хой! Музыкальный, хулиганский, фантасмагоричный сериал платформы «Кинопоиск» рассказал историю легендарной группы «Король и шут», отправив зрителей в путешествие по фантазийным песенным мирам Горшка и Князя, чем выгодно отличился на фоне других сериалов-байопиков. Более того, своей популярностью проект подарил новую жизнь хитам коллектива — слегка подзабытое творчество «КиШ» снова вышло в топы музыкальных чартов. А представители нового поколения, кто слыхом не слыхивал о Горшеневе, теперь тоже напевают: «Множество историй коль желаешь, расскажу».

Князь, Горшок и его жены: кто сыграл главных героев в сериале «Король и Шут»
8

«Раневская», 7.2

Кадр из сериала «Раневская»

Байопик грандиозной актрисы и легендарной шутницы состоялся прежде всего благодаря точному попаданию в образ Мариэтты Цигаль-Полищук. Раневская в исполнении дочери знаменитой советской актрисы Любови Полищук не просто остра на язычок и одержима любовью к театру, она несет в себе электрический заряд, под действие которого попадали все, кто находился рядом. Мариэтта призналась в интервью Кино Mail.ru, что до слез боялась подступаться к этой роли в проекте Kion. Однако образ характерной театральной дивы, чьи хлесткие высказывания ушли в народ, однозначно удался, причем во всех возрастах героини — от юного до пожилого.

«Я не стала Раневской. Никто не может стать ею»
7

«Почка», 2 сезон, 7.3

Кадр из сериала «Почка», 2-й сезон

Драмеди Kion с одной из самых харизматичных антигероинь последнего времени вернулось с новой энергией в марте — и не подкачало. В первом сезоне напористая и бессовестная взяточница Наталья Кустова в искрометном исполнении Любови Аксеновой всеми правдами и неправдами искала себе почку. В продолжении героиня буквально одержима новой целью — помочь соседу по диализу Мише. Наталья готова на все, чтобы обеспечить почками семьдесят с лишним человек, стоящих в листе ожидания перед Михаилом.

Над вторым сезоном работала та же команда: шоураннер — Авдотья Смирнова, сценаристы Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, последняя выступила режиссером всех серий.

6

«Шпион», 7.8

Кадр из сериала «Шпион»

Роль аналитика ФСБ на пенсии, попавшего в драматично-безвыходное положение, писалась специально для Сергея Безрукова. Ну а кто еще будет столь эффектно смотреться в образе блестящего интеллектуала, профессионала и... шпиона, сделавшего в итоге свой выбор? В детективе «Первого канала» Безруков щеголяет невозмутимым «покерфейсом», но, несмотря на закрученный сюжет, погони и перестрелки, сериал, по словам режиссера восьмисерийного проекта Вано Бурдули, все-таки в первую очередь «о семье, о дружбе, о любви».

5

«По законам военного времени», 6 сезон, 7.8

Кадр из сериала «По законам военного времени» (6 сезон)

Авторы горячо любимого публикой военного хита «Первого канала» с Екатериной Климовой в одной из своих самых популярных ролей уверяют, что не планировали продолжений в этом году, а внезапный приквел родился исключительно из настоятельных просьб зрителей. Для него даже пришлось «экстремально омолодить» одного из ключевых персонажей — Григория Ивановича в исполнении Александра Панкратова-Черного, ведь действие происходит в начале войны, в 1941—1942 годах.

«Когда снимали пятый сезон, уже вроде закончили историю – все, Победа, дошли до Германии. И вдруг мне говорят: "Еще восемь серий снимаем в Ростове-на-Дону". Оказывается, фронтовики Великой Отечественной обиделись, что ростовские военные события никак не отметили в сериале, и написали письмо на канал», — рассказывает Панкратов-Черный. Ну как тут откажешь! 

4

«Тест на беременность», 4 сезон, 7.8

Кадр из сериала «Тест на беременность» (4 сезон)

Накануне выхода продолжения народно любимой медицинской мелодрамы актриса Светлана Иванова в интервью Кино Mail.ru пообещала зрителям «классическую» себя, но при этом трансформировавшуюся героиню — талантливейшая акушер-гинеколог Бахметьева, по словам ее исполнительницы, стала «глубже и интереснее». А сам четвертый сезон — «очень классным» и вовсе не тиражирующим одну и ту же историю. Судя по рейтингам четвертого сезона, не обманула!

3

«Шаляпин», 7.8

Кадр из сериала «Шаляпин»

Еще один байопик в нашем рейтинге — и снова о легендарном артисте прошлого — явно намекает на тягу зрителей к визуально роскошным ностальгическим историям, в которых творчество и искусство переплетаются с любопытными личными перипетиями из жизни главного героя. В роли великого оперного певца и обладателя фирменного баса выступил звезда предыдущего хита «России 1» «Художник» Александр Горбатов. Кстати, в интервью нам актер поведал, что, вообще-то, изначально планировался на совсем другую роль. Но и раздумья по поводу исполнения главной партии были недолгими. И правильно! 

Интервью Александра Горбатова о роли Шаляпина
2

«Фишер», 7.9

Кадр из сериала «Фишер»

Переложить на экраны жуткую историю реального советского серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в подмосковном Одинцово и окрестностях, для платформ Wink и more.tv решился режиссерский дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Доктор Преображенский»). Получилось очень атмосферно, очень выразительно и очень страшно. А еще — пронзительно и многослойно, ведь из размеренного вязкого триллера вырастает наэлектризованная социальная драма с мощным подтекстом, где размышления о происхождении зла не менее важны, чем поиски убийцы.

Нельзя не отметить и звездное трио, составившее ядро «Фишера», — следователей в исполнении удивившего всех Ивана Янковского, привычно мягкого Александра Яценко и неожиданно драматичной Александры Бортич.

От Мосгаза до Фишера: самые интересные российские сериалы про маньяков
1

«Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», 8.9

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова»

«Мосгаз» по-прежнему остается самым атмосферным, интригующим, напряженным и обожаемым зрителями ретро-детективом на современном телевидении. В новом сезоне майор Иван Петрович Черкасов (Андрей Смоляков) занимается поиском опасного убийцы, но на этот раз ему придется особенно непросто. Черкасов уже не молод и не готов к резким переменам. Ему на пятки наступает молодой и энергичный следователь Ковалев в исполнении Андрея Мерзликина, который легко обращается с новыми технологиями вроде детектора лжи. Но старый конь борозды не испортит, и громадный опыт Черкасова и его исключительное чутье все еще бесценны.

Франшиза всегда отличалась потрясающим актерским составом, а новый сезон, вышедший на «Первом», приготовил зрителям настоящий подарок в виде появления Леонида Ярмольника в образе харизматичного и обаятельного мошенника по фамилии Марков. Режиссером «Последнего дела» стал Евгений Звездаков, работавший над третьим и четвертым сезонами «Мосгаза» — «Паук» и «Шакал». 

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Светлана Иванова
Алексей Макаров
Любовь Львова
Шпион
Сергей Тарамаев
Король и Шут
Александр Панкратов-Черный
Иван Янковский
Алексей Кравченко
Сергей Маковецкий
Авдотья Смирнова
Мариэтта Цигаль-Полищук
Александра Бортич
Раневская
Евгений Звездаков
Сергей Безруков
Марина Александрова
Шаляпин
1 р.
Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова
Фишер
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