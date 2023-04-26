Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок

Кадр из сериала «По законам военного времени» (6 сезон)

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал «АиФ», что его омолодили для съемок сериала «По законам военного времени» после жалобы ветеранов.

«Когда снимали пятый сезон, уже вроде закончили историю – все, Победа, дошли до Германии. И вдруг мне говорят: "Еще восемь серий снимаем в Ростове-на-Дону". Оказывается, фронтовики Великой Отечественной обиделись, что ростовские военные события никак не отметили в сериале, а они много сделали для Победы», — рассказал Панкратов-Черный.

По словам артиста, ветераны написали письмо, и руководство приняло решение продлить шоу на еще один сезон. После этого Панкратова-Черного «экстремально омолодили», убрали седину и понизили его персонажа в чине, так как по сюжету в конце войны персонаж Панкратова-Черного уже стал лейтенантом, а на момент съемки в Ростове-на-Дону еще был старшиной.

Напомним, шестой сезон сериала «По законам военного времени» стал приквелом полюбившегося зрителям проекта, события в нем развернутся в 1941—1942 годах. Помимо Александра Панкратова-Черного, к своим ролям в новых сериях вернулись Екатерина Климова и Максим Дрозд.

Режиссером шестого сезона стал Сергей Виноградов, принимавший участие в работе над четвертым и пятым сезонами сериала.