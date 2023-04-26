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26 апреля 2023, новость

Панкратов-Черный рассказал, как его омолодили для съемок

Актер отметил, что решение снять новый сезон «По законам военного времени» было принято после обращения ветеранов
Кадр из сериала «По законам военного времени» (6 сезон)

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал «АиФ», что его омолодили для съемок сериала «По законам военного времени» после жалобы ветеранов.

«Когда снимали пятый сезон, уже вроде закончили историю – все, Победа, дошли до Германии. И вдруг мне говорят: "Еще восемь серий снимаем в Ростове-на-Дону". Оказывается, фронтовики Великой Отечественной обиделись, что ростовские военные события никак не отметили в сериале, а они много сделали для Победы», — рассказал Панкратов-Черный.

По словам артиста, ветераны написали письмо, и руководство приняло решение продлить шоу на еще один сезон. После этого Панкратова-Черного «экстремально омолодили», убрали седину и понизили его персонажа в чине, так как по сюжету в конце войны персонаж Панкратова-Черного уже стал лейтенантом, а на момент съемки в Ростове-на-Дону еще был старшиной.

Напомним, шестой сезон сериала «По законам военного времени» стал приквелом полюбившегося зрителям проекта, события в нем развернутся в 1941—1942 годах. Помимо Александра Панкратова-Черного, к своим ролям в новых сериях вернулись Екатерина Климова и Максим Дрозд

Режиссером шестого сезона стал Сергей Виноградов, принимавший участие в работе над четвертым и пятым сезонами сериала.

Климова вернулась к роли в сериале «По законам военного времени»
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