5 сериалов с неоднозначными героинями, от которых не оторваться

Любовь Аксенова в сериале «Почка»

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова — настоящий профессионал своего дела, эффектная молодая женщина и… прожженная взяточница. Каждый выезд приносит Кустовой солидные деньги, на которые она живет свою лучшую жизнь — с крутой тачкой, роскошным гардеробом и красавцем-парнем. Но одно обстоятельство внезапно оказывается дороже денег. У Натальи отказывают почки, и ей срочно требуется донор для пересадки. Но где его взять? С родственниками давно сожжены все мосты, бойфренд в страхе сбегает, а в очереди за органом Кустова — триста пятая. Однако Наташа не привыкла сдаваться и в этой схватке за жизнь по максимуму использует все свои таланты. А заодно станет лучшей версией самой себя.

Кустова в исполнении Любови Аксеновой, с ее неуемной, звериной энергией и отчаянной жаждой жить, — пожалуй, одна из самых ярких антигероинь телеэкрана за последние годы. Ее упорству и несгибаемости можно только позавидовать, как и способности не останавливаться ни перед чем и искать выход в самых диких и беспросветных ситуациях. Одну почку она уже нашла. И нет никаких сомнений, что найдет еще семьдесят – ведь именно этим она и займется во втором сезоне сериала (стартовал 8 марта на Kion).

7.3 Почка 2022 / Россия 18+ драма комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Виктория Толстоганова в сериале «Чиновница»

Начальница финансового отдела регионального Минздрава Арина Алферова — воплощение «успешного успеха». У нее есть все, что только можно пожелать: квартира в центре, приличная иномарка, люксовые подарки от богатого любовника. Взамен Арине нужно лишь иногда не глядя подписывать бумажки и помогать «правильным» людям получать тендеры, не задавая лишних вопросов. Но когда очередная подпись Алферовой приводит к тому, что от поддельных таблеток умирает ее собственная мать, вся жизнь героини рушится. Не снимая каблуков и сумочки с руки, она решительно устремляется вершить правосудие.

Поверить в то, что равнодушная чиновница превращается в рьяного борца с коррупцией, помогает очень убедительная игра Виктории Толстогановой. Зритель понимает, что ее героиней двигала не алчность — она лишь хотела чувствовать себя любимой, не выходя за пределы своего уютного мирка. В ходе неожиданной трансформации Алферова дает отпор не только коррупционерам, но и, прежде всего, самой себе. А это не может не восхищать — далеко не у всех найдутся силы и храбрость на такое противостояние.

6.8 Чиновница 2021 / Россия 18+ драма мелодрама детектив Моя оценка Хочу посмотреть

Светлана Иванова в сериале «Обоюдное согласие»

Вернувшись из столицы в родной Приморск, молодая учительница литературы Анна Федорова оказывается в центре скандала. Девушка заявляет, что подверглась групповому изнасилованию, виновные — ее давние друзья, ныне влиятельные в городе люди. Однако волна общественного осуждения накрывает не их, а саму Анну — словам девушки никто не верит. Не столь категоричен, разве что, следователь — единственный, кто пытается докопаться до правды.

Но правда в безжалостном и актуальном сериале Валерии Гай Германики у каждого своя — подозреваемые искренне верят в свою невиновность, у Анны сломана жизнь. При этом героиня Светланы Ивановой сложна, многогранна и отнюдь не исчерпывается образом жертвы. У тихой учительницы есть собственные скелеты в шкафу, а то, что происходит у нее в голове, так и останется на ее совести. Куда важнее — справедливость, в которую героиня верит, несмотря ни на что, и за которую бьется наотмашь.

Светлана Иванова в сериале «Тест на беременность»

Молодая и невероятно талантливая акушер-гинеколог Наталья Бахметьева становится заведующей в экспериментальном медицинском центре и сразу приковывает к себе внимание как коллег, так и клиентов. Ее профессионализмом восхищаются, но ее жесткость, чрезмерная принципиальность и замкнутость вызывают вопросы — и ей действительно есть что скрывать.

Главная героиня «Теста на беременность» — еще одна сильная и отнюдь не идеальная героиня с непростым характером в исполнении Светланы Ивановой. Наталья не боится идти на открытый конфликт и отстаивать то, во что верит. Каждый день она спасает жизни, даже если ради этого приходится нарушать закон, и помогает женщинам делать сложный выбор, тогда как зачастую сама не знает, как правильно поступить. На протяжении четырех сезонов мы наблюдаем за женщиной, переживающей трудности, разочарования и предательства, но никогда не ставящей под сомнение служение любимому делу. Вопрос лишь в том, сумеет ли она не упустить свой шанс на счастье.

Александра Урсуляк в сериале «Пингвины моей мамы»

15-летний Гоша Нестеренко переживает непростой этап своей подростковой жизни. К неприятностям в школе и несчастной любви добавляется то, что его родители занимаются усыновлением четвертого ребенка, и проблемы Гоши для них существуют где-то на фоне. Не знают они и об увлечении сына стендапом, хотя сцены из жизни их многодетной семьи нередко становятся материалом для его выступлений. Вот только для Лены ее материнство — вовсе не шутка. Но в своей одержимости спасать детей из детдома женщина перестает замечать, что от ее активизма страдают другие члены семьи.