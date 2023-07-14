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14 июля 2023, новость

Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Ранее актриса была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести
Татьяна Васильева | Источник: PersonaStars

Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила «Газете.Ru» информацию СМИ о своей госпитализации и отметила, что уже находится дома. По словам артистки, ей сделали укол, она себя хорошо чувствует.

«Да, я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. [Чувствую себя] очень хорошо, все нормально», — сказала она.

О госпитализации актрисы с гипертонией 14 июля сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. По данным канала, у 76-летней артистки кружилась голова после подъема с кровати, была неустойчивость при ходьбе. Как отмечает Mash, причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

Накануне в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали 92-летнего актера Ивана Краско. Его директор сообщил «Газете.Ru», что мужчине стало плохо на даче. Сын артиста вызвал скорую помощь после того, как актер перестал чувствовать ногу и стал нечетко разговаривать. Артисту диагностировали обширный инсульт. Позже помощница Краско сообщила RT, что актеру экстренно провели операцию, он находится в тяжелом состоянии.

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