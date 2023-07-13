Стали известны подробности госпитализации 92-летнего Ивана Краско

Иван Краско | Источник: PersonaStars

Вячеслав Смородинов, директор народного артиста Ивана Краско, подтвердил «Газете.Ru» информацию СМИ о госпитализации актера в больницу Санкт-Петербурга. Как рассказал Смородинов, Краско стало плохо на даче, он перестал четко говорить и чувствовать ногу.

«Все правда. Его с дачи забрали, ему стало плохо. Рядом был сын Федор, на даче находился. Его позвал на помощь, и сын понял, что что-то тут неправильно. Он перестал чувствовать ногу, стал не очень четко говорить. Вызвали «скорую», приехала «скорая» областная и в качестве исключения его увезли в Санкт-Петербург. Пока не знаю (о прогнозах врачей. – Ред.), его в реанимацию поместили», — сказал он.

Ранее о госпитализации 92-летнего Краско в реанимацию в одной из больниц Санкт-Петербурга сообщил Telegram-канал 112. По данным канала, у актера диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.