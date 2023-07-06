Кяро извинился перед Михалковым и Шахназаровым

Кирилл Кяро | Источник: PersonaStars

Звезда сериала «Нюхач» признался, что друзья рассказали ему о скандале, а он, прочитав несколько статей, понял, что слова взяли из печатного интервью, где его мысли неправильно интерпретировали.

Кяро отметил, что очень редко дает интервью и делает исключение, если продюсеры просят об этом для промо выходящих с ним фильмов. По словам 48-летнего актера, журналист, который с ним беседовал, не так подал информацию, из-за чего и произошел скандал.

«К этому интервью, которое сейчас вышло под заголовком: “Актер должен провоцировать, иначе ничего не получится”, я не имею никакого отношения. Провокация, кстати, получилась незабываемая. Интервью тогда брал Олег Пиранов. Когда интервью закончилось, мы продолжили беседу. Выход последнего интервью со мной не обсуждался, я не знал о его подготовке. Мне не присылалась копия на визу, как это делают уважающие себя издания. Наш разговор после интервью был о жизни, о кино. Там упоминались известные режиссеры, но только в уважительном ключе», — отметил Кяро.

Он признался, что раньше мечтал сниматься в фильмах Михалкова и Шахназарова, но сейчас эти режиссеры недосягаемы, поэтому актер не верит, что ему удастся с ними сотрудничать.

«Где они — и где я. Я прошу прощения у именитых режиссеров за то, что оказался с ними в одном информационном пространстве. Но, поверьте, не по своей воле, а благодаря журналистской недобросовестности, а может и нечистоплотности», — добавил звезда сериала «Ликвидация».