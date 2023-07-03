Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Михалковым

Кирилл Кяро

Актер Кирилл Кяро признался, что не хотел бы работать с режиссером Никитой Михалковым. Его слова цитирует «Собеседник».

По словам актера, нежелание работать с кинематографистом совершенно не связано с политикой. Однако он признал, что у них с Михалковым разница во взглядах на работу.

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. <...> Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», — заявил Кяро.

Актер рассказал, что однажды побывал на съемках проекта Карена Шахназарова и пообщался с командой режиссера. После увиденного Кяро понял, что не хотел бы сотрудничать с кинематографистом, и даже не пришел на пробы.