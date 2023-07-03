Кирилл Кяро объяснил, почему не хочет работать с Михалковым

Актер Кирилл Кяро признался, что не хотел бы работать с режиссером Никитой Михалковым. Его слова цитирует «Собеседник».
По словам актера, нежелание работать с кинематографистом совершенно не связано с политикой. Однако он признал, что у них с Михалковым разница во взглядах на работу.
«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. <...> Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», — заявил Кяро.
Актер рассказал, что однажды побывал на съемках проекта Карена Шахназарова и пообщался с командой режиссера. После увиденного Кяро понял, что не хотел бы сотрудничать с кинематографистом, и даже не пришел на пробы.
«Однажды меня пригласили поучаствовать в фильме Карена Шахназарова. Я пришел, пообщался с ним, посмотрел со стороны на то, как относится к нему его команда, весь этот церемониал, и понял, что это не мое, не живое», — отметил артист.
Кирилл Кяро известен по ролям в таких проектах, как «Эпидемия», «Научи меня жить», «Консультант», «Нюхач», «Измены» и «Ликвидация».