Никита Михалков ответил на нежелание Кирилла Кяро работать с ним

Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Режиссер Никита Михалков прокомментировал в беседе с @RG@ нежелание актера Кирилла Кяро работать с ним.

Михалков признался, что ничего не знал о Кяро до этой истории.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.

В июле Кирилл Кяро рассказал, что не хочет работать с Михалковым, несмотря на желание посотрудничать в прошлом. Артист объяснил, что у них с режиссером разные взгляды на мир. По словам актера, он ничему не научится у звезды. Кяро считает, что между актером и режиссером должна быть искренность и откровенность.