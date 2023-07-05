Никита Михалков ответил на нежелание Кирилла Кяро работать с ним

Режиссер Никита Михалков прокомментировал в беседе с @RG@ нежелание актера Кирилла Кяро работать с ним.
Михалков признался, что ничего не знал о Кяро до этой истории.
«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.
В июле Кирилл Кяро рассказал, что не хочет работать с Михалковым, несмотря на желание посотрудничать в прошлом. Артист объяснил, что у них с режиссером разные взгляды на мир. По словам актера, он ничему не научится у звезды. Кяро считает, что между актером и режиссером должна быть искренность и откровенность.
Кяро также рассказал, что однажды побывал на съемках проекта Карена Шахназарова и пообщался с командой режиссера. После увиденного артист понял, что не хотел бы сотрудничать с кинематографистом, и даже не пришел на пробы.
Кирилл Кяро известен по ролям в таких проектах, как «Эпидемия», «Научи меня жить», «Консультант», «Нюхач», «Измены» и «Ликвидация».