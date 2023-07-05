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5 июля 2023, новость

Никита Михалков ответил на нежелание Кирилла Кяро работать с ним

Ранее звезда сериала «Нюхач» заявил, что ему нечему учиться у режиссера
Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Режиссер Никита Михалков прокомментировал в беседе с @RG@ нежелание актера Кирилла Кяро работать с ним.

Михалков признался, что ничего не знал о Кяро до этой истории.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.

В июле Кирилл Кяро рассказал, что не хочет работать с Михалковым, несмотря на желание посотрудничать в прошлом. Артист объяснил, что у них с режиссером разные взгляды на мир. По словам актера, он ничему не научится у звезды. Кяро считает, что между актером и режиссером должна быть искренность и откровенность.

Кяро также рассказал, что однажды побывал на съемках проекта Карена Шахназарова и пообщался с командой режиссера. После увиденного артист понял, что не хотел бы сотрудничать с кинематографистом, и даже не пришел на пробы.

Кирилл Кяро известен по ролям в таких проектах, как «Эпидемия», «Научи меня жить», «Консультант», «Нюхач», «Измены» и «Ликвидация».

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