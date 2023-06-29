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29 июня 2023, новость

Певцов рассказал, на каком российском фильме расплакался

59-летний артист уточнил, что его довела до слез кинолента с Михаилом Пореченковым в главной роли
Дмитрий Певцов | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Певцов рассказал, при просмотре какого российского фильма расплакался. Его цитируют «Аргументы и факты».

59-летний артист уточнил, что его довела до слез кинолента Эдуарда Боякова «Русский крест» (2023) с Михаилом Пореченковым в главной роли.

«Я смотрел и оба раза плакал. В разных местах. Вот это настоящее кино», — сказал он.

По сюжету «Русского креста», простой человек Иван Росток после морального падения кается и духовно возрождается. После явления ему святого Георгия он решает восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Кадр из фильма «Русский крест»

«Он основан на поэме Николая Мельникова, написанной кровью и слезами православного человека. Бояков донес эту поэму до сердца, до души», — поделился впечатлениями Певцов.

Кроме того, ранее Дмитрий Певцов оценил снятый в космосе фильм «Вызов» словами «не шедевр». Он назвал ленту хорошим и крепким кино, однако подчеркнул, что не стал бы смотреть ее второй раз.

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