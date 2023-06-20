Паркер отреагировала на возвращение Кэтролл в сиквел «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», впервые прокомментировала возвращение Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс в сиквеле культового проекта, который выходит под названием «И просто так».
58-летняя актриса призналась, что появление коллеги в сериале-продолжении — «очень радостное событие».
«Мы очень тщательно подходили к вопросу возвращения некоторых персонажей и актеров. И это было действительно весело, захватывающе и, конечно, с ностальгией. И, помимо прочего, я думаю, это очень радостное событие», — цитирует Сару Джессику Паркер издание Daily Mail.
66-летняя Кэтролл появится только в одной непродолжительной сцене грядущего второго сезона «И просто так». По сюжету, Саманта будет разговаривать по телефону с Кэрри. При этом актрисам не пришлось пересекаться на съемочной площадке.
Напомним, что уже долгие годы Сара Джессика Паркер и Ким Кэттролл не общаются. Ранее исполнительница роли Саманты Джонс говорила, что не хочет возвращаться в проект из-за разногласий с коллегами, но сейчас ради поклонников она сделала исключение.
Премьера второго сезона сериала «И просто так» состоится 22 июня.