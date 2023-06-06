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6 июня 2023, новость

Названы условия Ким Кэтролл для съемок в продолжении «Секса в большом городе»

Сыгравшая в оригинальном сериале Саманту актриса отказалась сниматься с бывшими коллегами
Ким Кэтролл | Источник: Legion-Media.ru

Стало известно об условиях, которые озвучила англоканадская актриса Ким Кэтролл для того, чтобы вернуться к роли Саманты Джонс в сериале «И просто так» — продолжении «Секса в большом городе». Об этом пишет Page Six.

Согласно источникам, актриса отказалась сниматься со своими бывшими коллегами по шоу — актрисами Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Кэтролл также заявила, что не появится на съемочной площадке, если там будет присутствовать создатель оригинального сериала и сиквела Майкл Патрик Кинг.

«У Ким было два условия: во-первых, она не будет сниматься ни с одной из других девушек, и во-вторых, она не хотела видеть Майкла Патрика Кинга», — раскрыл собеседник издания, отметив, что создатели проекта «все еще нуждаются в ней».

Ранее стало известно, что Кэтролл вернется к роли своей героини в сериале «И просто так». По данным Deadline, артистка появится в одной сцене в финале второго сезона шоу. Детали сюжета проекта не раскрываются, однако известно, что Саманта Джонс не будет взаимодействовать с другими героинями сериала.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998 по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. «И просто так» вышел в 2021 году, он рассказывает о дружбе и романтической жизни трех жительниц Нью-Йорка. В «И просто так» к своим ролям вернулись актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

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