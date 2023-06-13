Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино

Кадр из фильма «Вызов»

Владимир Путин заявил, что считает фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко прорывом в мировом кино. Об этом президент РФ заявил 12 июня во время вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

«Эта картина — безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо. Сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции, конечно, завораживают отвагой и реализмом», — отметил глава государства.

Владимир Владимирович подчеркнул, что съемки проходили в экстремальных условиях на МКС и все кадры из фильма не нарисованы с помощью компьютерной графики. «Такого, конечно, раньше не было», — добавил президент.

Владимир Путин наградил создателей фильма: режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст были удостоены государственной премии в области литературы и искусства.