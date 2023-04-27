Наверх
27 апреля 2023, статьяИнтервью

​​​​​​​«Хочу снять фильм про Бонда». Интервью с Климом Шипенко, режиссером «Вызова»

Режиссер самого громкого кинособытия года — фильма «Вызов» — рассказал Кино Mail.ru о страхе и дзене в космосе, волосах Юлии Пересильд, детстве в Останкино и новых амбициозных планах. А также ответил на главный вопрос — отправился бы он в космос снова?
Клим Шипенко

Когда в «Вызове» героиня Юлии Пересильд прилетает на станцию, ей один из космонавтов сообщает, что толщина обшивки МКС — три миллиметра. Вы с Юлией провели на станции 12 дней, все это время вас от космоса отделяла эта тонкая обшивка, как вы со страхом в таких условиях справлялись?

Клим Шипенко: Вы знаете, я как-то про толщину обшивки совсем не думал — было не до мыслей о ней, не до страха. Это, конечно, любопытный факт: люди обычно думают, что обшивка — конструкция сантиметров десять толщиной, причем из какого-нибудь прочного металла, а на самом деле все не так. В фильме фраза звучит в образовательных целях, для расширения кругозора зрителя. Но вы не думайте, что обшивка мнется или, скажем, продавливается, если на нее нажмешь. Такого нет. Там все продумано, есть панели, защищающие обшивку от случайных повреждений. Поэтому мыслей про ее толщину не было — кроме как во время съемок сцены, в которой эта реплика и звучит.

Там вообще было не до страха — времени на то, чтобы в туалет сходить, едва хватало. Понятно же было, что если мы не успеем что-то сделать и попросим дать нам еще поснимать, нас там еще на несколько дней не оставят.

Но на сон-то время было?

На сон было. Спать там, слава богу, надо меньше. В фильме тоже есть соответствующая фраза — о том, что за час космического сна высыпаешься как за два земного.

Кстати, обратил внимание на эту фразу и задумался, почему так.

Потому что нет давления на организм, нет возможности как-то не так положить голову или конечности. Ничего не затекает. Просто висишь в абсолютном дзене, который на Земле не так-то просто достигается.

Героиня в фильме забирается в специальный спальный мешок, вы такие же использовали?

Нет, в этот спальник не обязательно залезать, можно спокойно спать и без него. Но сам по себе он очень удобный — это не предмет общего пользования, такие спальники шьют с учетом габаритов конкретного человека. Твой личный спальник, который прилетает на станцию вместе с тобой.

Юлия Пересильд на станцию прилетает с длинными волосами, и ее прическа очень эффектно выглядит в невесомости. Скажите, вы специально решили ее не стричь, чтобы этого эффекта добиться?

Если честно, мы все, и я в том числе, про Юлины волосы просто подзабыли. Видели ролики с женщинами-космонавтами на МКС, видели, что длинные волосы превращаются в шар вокруг головы, но забыли об этом.

На Земле мы это даже не обсуждали — в конце концов, у нас другие темы для обсуждения были. А когда прилетели на станцию, я приятно удивился.

Кадр из фильма «Вызов»

А с точки зрения техники безопасности не было вопросов? На станции же довольно тесно, вдруг волосы за что-то зацепятся?

Вы об этом сейчас сказали, и я впервые задумался: а вдруг волосы действительно за что-то могли зацепиться? Нам никто никогда не говорил, ссылаясь на технику безопасности, что волосы Юле надо собрать в пучок или еще что-то с ними сделать. Вообще нам много советов давали, но про волосы ни разу не упомянули. Я сейчас думаю — а ведь там есть за что цепляться! (Смеется.)

Вы же на МКС наверняка летели с развернутым планом действий?

Да, у нас все было очень четко распланировано. Дело в том, что у космонавтов день расписан по минутам, очень плотный у них график. Они же туда прилетели не в кино сниматься, у них своя работа. Нам пришлось в их расписании искать дырки и стараться втиснуться в них.

На месте план менялся? Было пространство для импровизации?

Не так сильно. Глобальный съемочный план не менялся, я менял на ходу только некоторые визуальные решения. Как я уже сказал, у космонавтов все расписано, так что для того, чтобы мы поменяли план, пришлось бы вовлечь 500 человек из ЦУПа. Проще было плана придерживаться.

В разных интервью вы говорили, что увлеклись космосом при работе над «Салютом-7» — или еще в детстве. Какое утверждение больше соответствует действительности?

И то, и другое — правда! В детстве мне очень понравился фильм «Москва-Кассиопея», я его много раз пересматривал. Именно это кино заинтересовало меня космосом. Еще была книга, которая, кажется, называлась «Земля и Вселенная» — не детская, большая толстая энциклопедия с мелким шрифтом. Но в ней были картинки, что крайне важно. Пока я сам плохо читал, просил разных родственников, вынужденных сидеть со мной — мама у меня работала круглосуточно, — читать мне этот том. Началось с этого. Потом прошли годы, у меня появились кинематографические мечты…

А в детстве их не было?

В детстве я больше мечтал про телевидение. Мама была директором телевизионных программ, а отец — театральным драматургом. Не совсем кино, но где-то около.

Я в детстве очень много времени проводил на телевидении, бегал по коридорам в Останкино, ошивался по разным студиям. То есть я немного сын останкинского полка.

Давайте в космос вернемся.

Да, давайте. Потом был «Салют-7», Бакур Бакурадзе прислал мне сценарий, и я понял, что очень хочу этот фильм снять. Вместе с этой лентой ко мне что-то детское вернулось, я вспомнил, что давно космос любил.

Кстати, когда была премьера «Салюта-7», я просил Сельянова, чтобы он отправил меня на МКС — я бы сделал телемост с кинотеатром «Октябрь». В общем, в тот раз не сложилось, зато через три года после премьеры поступило предложение действительно туда слетать.

По возвращении на Землю пришлось снова к гравитации привыкать?

Конечно! Три дня привыкал. Сначала мне помогали ходить, часа через четыре уже сам на ногах стоял, но поддержка еще требовалась. Ощущения похожи на сильное алкогольное опьянение — заносит, шатает, об углы стукаешься, в повороты не вписываешься. С каждым днем полегче, но некоторое время ощущение держалось.
Клим Шипенко

В разговоре про «Вызов» трудно не вспомнить другую «Гравитацию» — ту, что Куарон снял. Чем эта лента для вас была — источником вдохновения, каким-то визуальным ориентиром, фильмом-конкурентом?

«Гравитация» была всем тем, что вы перечислили, но только когда я снимал «Салют-7», а не сейчас. Лента Куарона вышла в 2013 году, я начал «Салют» снимать в 2015-м, она задала мне планку. Очень люблю этот фильм, считаю его гениальным. При работе над «Салютом» пытался с «Гравитацией» соревноваться, хотя это было сложно — у меня был в десять раз меньше бюджет, а компьютерная графика все-таки требует вложений. Какой бы крутой ни была идея, без бюджета ее не будет, не рисовать же что-то на коленке.

А «Вызов» — это совсем другое кино: здесь я вообще не хотел играться с компьютерной графикой, было желание показать, как все есть в реальности. Это не фантастическая лента, каждый зритель, который будет ее смотреть, будет понимать, что и с ним такое может произойти.

Думаю, далеко не каждый зритель пройдет отбор в космонавты...

Заранее никто не знает, пройдет отбор или нет. Многие очень спортивные люди не справлялись. А я, скажем, спортивный человек, но абсолютный ЗОЖ — это не про меня. В общем, на этой медкомиссии случаются неожиданные повороты, так что у любого человека как минимум есть шанс.

Насколько я знаю, «Вызов» вас сам нашел, к вам с предложением о работе над проектом обратился продюсер Эдуард Илоян.

Да, так и было. А ему, соответственно, проект предложил генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрнст.

У меня в связи с этим два вопроса. Первый: верите ли вы в судьбу? Вот вы к космосу тянулись — и он вам ответил.

Да, верю.

Второй вопрос: предположим, вам предлагают снять «Вызов 2» или еще какое-то кино в космосе. Полетите во второй раз?

Очень вероятно, что да.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд на премьере фильма «Вызов» | Источник: Алексей Молчановский

Представьте себе, что вы работаете над «Вызовом», и вдруг выясняется, что полет по каким-то причинам не состоится. Вы бы доделывали фильм на Земле, используя компьютерную графику, или в таком виде он не имел бы для вас смысла?

Доделывал бы. Я писал и снимал этот фильм так, чтобы полет в космос был не единственной его фишкой. Полет в космос — это прекрасно, но картина-то и сама по себе должна быть хорошей.

То есть я бы, наверно, доснимал, другой вопрос, захотели бы этого продюсеры. Я когда пишу сценарий, влюбляюсь в материал, а продюсеры — люди более прагматичные.

Полет в космос — для кого-то недостижимая планка, вы же ее преодолели. Какую планку теперь себе ставите?

Я хочу снять фильм про Джеймса Бонда!

7.2
Вызов
2023/Россия12+драма
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Константин Эрнст
Салют-7
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Юлия Пересильд
Вызов
Юлия Пересильд ответила на критику за съемки в космосе
Клим Шипенко
Холоп 2
Фильм «Вызов» собрал за выходные около полумиллиарда рублей
Холоп
Пересильд предложили дать звание Героя России
Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС
Кадр из фильма про космос или нейросеть? Попробуйте отличить в сложном тесте
Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе
У Кремля установили летательный аппарат, вернувший Пересильд с МКС
Милош Бикович заявил, что не стыдится российского гражданства
Муцениеце рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Мария Миронова рассказала, почему не полетела на съемки в космос
Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб
Юлия Пересильд играет Елизавету I: первые кадры с площадки
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Американский режиссер сравнил «Вызов» Шипенко с «Армагеддоном»
Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Пересильд объяснила, почему часто отказывается от ролей в кино
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Премьеру фильма «Декабрь» Клима Шипенко перенесли на неопределенный срок
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
13-летнюю дочь Пересильд наградили на фестивале в Испании
Бикович присоединился к Пересильд на площадке фильма «Вызов»
Пересильд вспомнила, как плакала в космосе
Эрнст сравнил игру космонавта в «Вызове» с талантом Де Ниро
Пересильд, Учитель, Безрукова: звезды на кинопремьере
Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере
Пересильд с дочками, Милохин, Собчак, Шпица на вручении премии
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
В Китае снимут ремейк самого кассового российского фильма
Названы лучшие актер и актриса года
Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли
90-летний Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос
Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС
Лоза раскритиковал съемочную группу фильма «Вызов»
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд
Отправляясь в космос, Пересильд и Шипенко послушают «Антошку»
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Пугачева обратилась к улетающей в космос на съемки Пересильд
Стало известно, кого сыграет Пересильд в первом фильме в космосе
Новые трейлеры
Следующий гол — победный
Трейлер (англ.)
Призраки в Венеции
Тизер-трейлер (англ.)
Платонические отношения
Трейлер (англ.)
И просто так
Тизер (2 сезон, англ.)
Черное зеркало
Тизер (6 сезон, англ.)
Стоп-слово
Дублированный трейлер
Уикенд с батей
Дублированный трейлер
(Не)идеальные роботы
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь