Наверх
6 июня 2023, новость

Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel

85-летний актер вспомнил, как проходил процесс съемок фильмов о Торе
Крис Хемсворт и Энтони Хопкинс в фильме «Тор 2: Царство тьмы» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Энтони Хопкинс признался, что ему не понравилось играть скандинавского бога Одина в фильмах Marvel о Торе. Об этом сообщает The New Yorker.

«Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно», — пожаловался Хопкинс.

85-летний актер появлялся в фильмах «Тор: Рагнарек», «Тор 2: Царство тьмы», «Тор».

В октябре 2022 года звезда фильма «Тор: Любовь и Гром» Кристиан Бэйл говорил, что ему было скучно играть в ленте Marvel из-за монотонного процесса работы.

«Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет», — отметил Бэйл.

По его мнению, съемки супергеройского фильма были монотонными из-за использования зеленого фона — хромакея. Артист признался, что даже не мог найти нужную студию, поэтому ему требовалась помощь членов съемочной группы, чтобы попасть на работу.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тор
Тор: Любовь и гром
«Стражи Галактики 3» поставили мировой рекорд по количеству пластического грима
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Тор: Рагнарек
Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Тор 2: Царство тьмы
Звезда Marvel назвала выполнение трюков без дублеров пустой тратой времени
Трейлер «Марвелов» собрал рекордное количество дизлайков
Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Назван самый популярный фильм по числу нелегальных скачиваний в 2022 году
Роберт Дауни-мл. ответил критикующему фильмы Marvel Тарантино
Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере
Глава Marvel назвал самый важный фильм студии
80-летний Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel
Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»
В Marvel заявили, что хотели бы продолжить историю Алой Ведьмы в кино
Портман рассказала о съемках поцелуя с Хемсвортом в «Торе»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли
На звезду «Игры престолов» подали в суд из-за съемок в «Торе»
Marvel переснимет «Секретное вторжение» из-за России в сценарии
«Морбиус» с Джаредом Лето снова провалился в прокате
Disney показала Малыша Грута из сериала по «Стражам Галактики»
Вышел первый трейлер «Тора 4» с Портман и загримированным Бэйлом
СМИ: Disney запустил создание нового «Сорвиголовы»
Шарлиз Терон показала первое фото в образе героини Marvel
Первый комикс про Капитана Америку ушел с молотка за $3,1 млн
Звезда «Эйфории» снимется в фильме про Мадам Паутину
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Звезда «50 оттенков серого» может сняться в фильме Marvel
Ченнинг Татум отказался от просмотра фильмов Marvel
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь
Вышел первый трейлер «Лунного рыцаря» от Marvel
Киану Ривз подтвердил, что станет супергероем Marvel
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Фильмы Marvel стали триумфаторами People's Choice Awards
Новые супергерои Marvel: кто пришел на смену Мстителям
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
Том Харди: «Я бы посмотрел взрослую версию "Венома"!»
Скарлетт Йоханссон урегулировала конфликт с Disney
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Энтони Маки сыграет главную роль в «Первом мстителе 4»
Disney ответил решившей судиться из-за «Черной Вдовы» Йоханссон
Скарлетт Йоханссон больше не будет играть Черную вдову
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон
Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Новые трейлеры
По щучьему велению
Тизер-трейлер
Вне закона
Трейлер (англ.)
Счастливый случай
Трейлер (франц.)
Гипнотик
Дублированный трейлер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Трейлер (англ.)
Черное зеркало
Трейлер (6 сезон, англ.)
Круче некуда
Трейлер (англ.)
Взрослые
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь