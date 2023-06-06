Энтони Хопкинсу не понравилось сниматься в фильмах Marvel

Крис Хемсворт и Энтони Хопкинс в фильме «Тор 2: Царство тьмы» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Энтони Хопкинс признался, что ему не понравилось играть скандинавского бога Одина в фильмах Marvel о Торе. Об этом сообщает The New Yorker.

«Они одели меня в доспехи, приклеили мне бороду. Сядь на трон, покричи немного, говорили мне. Если вы сидите перед зеленым экраном, играть это бессмысленно», — пожаловался Хопкинс.

В октябре 2022 года звезда фильма «Тор: Любовь и Гром» Кристиан Бэйл говорил, что ему было скучно играть в ленте Marvel из-за монотонного процесса работы.

«Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет», — отметил Бэйл.