Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Стало известно о том, как живут российские артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает NEWS.ru.

Чулпан Хаматова

Анатолий Белый

Актер театра и кино Анатолий Белый вместе с семьей переехал жить в Израиль, где на протяжении последних лет находятся его родители. Сообщается, что сейчас артист гастролирует по городам страны с собственным моноспектаклем.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Такой же деятельностью занимается актриса Рената Литвинова, которая переехала в Париж в феврале прошлого года. Артистка выступает в разных городах со своим спектаклем «Кактус», а также принимает участие в съемках для глянцевых журналов и модных показах.

Артур Смольянинов

О местонахождении заявившего о готовности воевать на стороне Украины актера Артура Смольянинова (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) точно не известно. По данным издания, он проживает в США, где развивает музыкальную карьеру и выступает со своей группой. Сообщается, что пока новая деятельность артиста не приносит ему доходов.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Алексей Панин

Объявленный в розыск актер Алексей Панин проживает вместе с дочерью в Испании. Неизвестно, как артист зарабатывает на жизнь, однако ранее он неоднократно жаловался на безденежье.

Ранее сообщалось, что в Госдуме создали рабочую группу для работы над механизмами по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против России деятелям культуры.