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3 июня 2023, новость

Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты

После начала СВО из страны уехали некоторые деятели культуры и искусства. Журналисты выяснили, чем они занимаются и как зарабатывают за рубежом
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Стало известно о том, как живут российские артисты, покинувшие страну после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает NEWS.ru.

Чулпан Хаматова

Российская артистка Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию, откуда начала вести онлайн-курсы по актерскому мастерству. Чуть позже худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис представил в учреждении моноспектакль Post Scriptum, все роли в котором исполняет Хаматова. Помимо этого, звезда фильма «Доктор Лиза» принимает участие в постановках своих коллег, также покинувших Россию.

Анатолий Белый

Актер театра и кино Анатолий Белый вместе с семьей переехал жить в Израиль, где на протяжении последних лет находятся его родители. Сообщается, что сейчас артист гастролирует по городам страны с собственным моноспектаклем.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Такой же деятельностью занимается актриса Рената Литвинова, которая переехала в Париж в феврале прошлого года. Артистка выступает в разных городах со своим спектаклем «Кактус», а также принимает участие в съемках для глянцевых журналов и модных показах.

Артур Смольянинов

О местонахождении заявившего о готовности воевать на стороне Украины актера Артура Смольянинова (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) точно не известно. По данным издания, он проживает в США, где развивает музыкальную карьеру и выступает со своей группой. Сообщается, что пока новая деятельность артиста не приносит ему доходов.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Супруги Дмитрий Назаров и Ольга Васильева после увольнения из МХТ имени Чехова переехали во Францию, где приобрели недвижимость несколькими годами ранее. Звезда сериала «Кухня» устраивает творческие вечера, где читает стихи о политике, работе и любви.

Алексей Панин

Объявленный в розыск актер Алексей Панин проживает вместе с дочерью в Испании. Неизвестно, как артист зарабатывает на жизнь, однако ранее он неоднократно жаловался на безденежье.

Ранее сообщалось, что в Госдуме создали рабочую группу для работы над механизмами по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против России деятелям культуры. 

С февраля 2022 года, когда началась СВО России на Украине, из страны уехали некоторые деятели культуры и искусства. В то же время многие звезды, в том числе Мария Миронова, Дмитрий НагиевАнастасия Ивлеева заявили, что не собираются уезжать из РФ.

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