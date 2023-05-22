Актера Алексея Панина объявили в розыск

МВД объявило в розыск российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее говорилось, что Панин в ближайшем будущем будет объявлен сперва в федеральный, а после в международный розыск.
Против Панина в России возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» после поста о теракте на Крымском мосту. В дружественных России странах он может быть задержан.
Силовики после возбуждения уголовного дела провели обыски по месту жительства актера в России. Еще в 2020 году он переехал в Испанию.
Снимавшийся в таких фильмах, как «Жмурки» и «ДМБ», актер живет в испанской Торревьехе и преподает на курсах по актерскому мастерству. 45-летний артист не жалуется на финансовые трудности, однако считает, что живет не так, как «должны жить звезды». По словам Алексея Панина, во времена работы в России он мог в любой момент позволить себе новый автомобиль или недвижимость.