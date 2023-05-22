Актера Алексея Панина объявили в розыск

Алексей Панин в фильме «Жмурки»

МВД объявило в розыск российского актера Алексея Панина. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее говорилось, что Панин в ближайшем будущем будет объявлен сперва в федеральный, а после в международный розыск.

Против Панина в России возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» после поста о теракте на Крымском мосту. В дружественных России странах он может быть задержан.

Силовики после возбуждения уголовного дела провели обыски по месту жительства актера в России. Еще в 2020 году он переехал в Испанию.