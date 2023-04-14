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14 апреля 2023, новость

Группу по уехавшим из России деятелям культуры создали в Госдуме

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, подчеркнув, что «негоже зарабатывать деньги в стране, которую ненавидишь»
Максим Галкин и Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Рабочая группа для работы над механизмами по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против России деятелям культуры создали в Госдуме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Толстой рассказал, что вошел в состав созданной рабочей группы. Запреты, над которыми она работает, будут касаться и лиц, признанных иностранными агентами.

«Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», — объяснил Толстой, сообщив также, что группу поручено возглавить вице-спикеру Госдумы Ирине Анатольевне Яровой.

Он назвал сферу, в которой будет работать группа, «крайне тонкой и деликатной». При этом, отметил законодатель, в Госдуму поступают обращения и с «достаточно радикальными предложениями от наших избирателей».

Напомним, с начала спецоперации России на Украине, страну покинули Алла Пугачева и Максим ГалкинРената Литвинова и Земфира, а также актеры Чулпан ХаматоваАнатолий Белый и Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой. В то же время многие звезды, в том числе Мария Миронова, Дмитрий Нагиев, Анастасия Ивлеева заявили, что не собираются уезжать из РФ.

Ранее сообщалось, что уехавшего из России актера Дмитрия Назарова оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.

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