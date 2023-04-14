Группу по уехавшим из России деятелям культуры создали в Госдуме

Максим Галкин и Алла Пугачева | Источник: PersonaStars

Рабочая группа для работы над механизмами по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против России деятелям культуры создали в Госдуме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Толстой рассказал, что вошел в состав созданной рабочей группы. Запреты, над которыми она работает, будут касаться и лиц, признанных иностранными агентами.

«Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств», — объяснил Толстой, сообщив также, что группу поручено возглавить вице-спикеру Госдумы Ирине Анатольевне Яровой.

Он назвал сферу, в которой будет работать группа, «крайне тонкой и деликатной». При этом, отметил законодатель, в Госдуму поступают обращения и с «достаточно радикальными предложениями от наших избирателей».