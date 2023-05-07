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7 мая 2023, статьяОбзоры

6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться

Загадочная история пропавшего мужа и домохозяйки-убийцы, дорожный инцидент, запустивший волну ненависти, а также монашка, спасающая мир от искусственного интеллекта... Сценаристы этих любопытных сериалов-новинок явно старались нас удивить — и получилось!

«Грызня»

Кадр из сериала «Грызня»

Грустный неудачник Дэнни (Стивен Ян), застрявший в финансовой яме, и успешная бизнес-вуман Эми (Али Вонг), натягивающая улыбку поверх стресса и внутреннего дискомфорта, становятся участниками незначительного автомобильного происшествия, но их крохотная стычка запускает мощную волну ненависти и мести.

Как лава, хлещут наружу сдерживаемые годами напряжение, разочарование и тревога, превращая двух цивилизованных людей в агрессивных социопатов и заклятых врагов. Социальные маски сорваны, и герои уже не видят границ: проникают друг к другу в дом, портят имущество, подключают к разборкам родственников.

Черной комедии, созданной в партнерстве Netflix и студией A24, критики вовсю раздают комплименты и уже называют лучшим сериалом года. Еще бы, таких эмоциональных качелей сложно было ожидать от сериала про обычный случай на парковке.

«Последнее, что он мне сказал»

Счастливая жизнь сорокалетней Ханны (Дженнифер Гарнер) превращается в кошмар, когда ее муж (Николай Костер-Вальдау) резко исчезает, оставив на прощание записку: «Защити ее». Догадаться, кто «она», несложно, речь явно о 16-летней Бэйли, несговорчивой падчерице Ханны. И хотя разбираться в таинственном прошлом мужа героине придется в компании колючего подростка, она уверенно пойдет по следу. Мотив «а хорошо ли вы знаете своего мужа?» преподнесет немало сюрпризов.

В основе интригующего детективного сериала лежит одноименная книга писательницы Лоры Дейв. Роман для своего книжного клуба выбрала Риз Уизерспун, у которой, как известно, нюх на бестселлеры.

Последнее, что он мне сказал
2023/СШАдраматриллердетектив
Моя оценка

«Связанные насмерть»

Сестры-близнецы работают гинекологами и проводят в клинике загадочные эксперименты. Несмотря на внешнюю идентичность, родственницы совершенно разные: одна — скромная тихоня, вторая — решительная женщина-вамп. Не всегда находя общий язык, сестры крепко и навечно связаны друг с другом. При этом обеих героинь играет Рэйчел Вайс, которой удается лихо переключаться между мягкостью и инфернальностью.

Интересно, что «Связанные насмерть» — ремейк одноименного триллера Дэвида Кроненберга 1988 года, где роль разнохарактерных близнецов досталась Джереми Айронсу

Связанные насмерть
2023/США18+драмаужасытриллер
Моя оценка

«Миссис Дэвис»

Кадр из сериала «Миссис Дэвис» (1 сезон)

Когда власть над миром захватывает искусственный интеллект по имени «Миссис Дэвис», решительная сестра Симона (Бетти Гилпин) отправляется в путешествие, чтобы спасти человечество. Помимо забот по наведению глобального порядка, у монахини назревают личные сложности, ведь на горизонте нарисовался ее бывший бойфренд, рядом с которым рискует пошатнуться ее любовь к всевышнему.

Продюсером и сценаристом этой хулиганской комедии про веру и компьютеры стал создатель «Остаться в живых» Дэймон Линделоф, что дает приличную фору сериалу, который и так не похож ни на один другой.

«Цитадель»

Бывшие спецагенты независимой шпионской организации «Цитадель» Мейсон и Надя не помнят о своем прошлом, пока старший коллега снова их не вербует. Резиденты пытаются восстановить память, но их новые личности конфликтуют со старыми. Проблемы с идентификацией у отлично выглядящих и великолепно подготовленных шпионов — звучит уже неплохо. Плюс к этому ожидаются экзотические и стильные локации, обилие экшен-сцен, от автомобильных погонь до гонки в заснеженных горах. И, наконец, еще три вишенки на торте: в главных ролях здесь красавица Приянка Чопра, Ричард Мэдден из «Игры престолов» и всегда великолепный Стэнли Туччи.

Планируется, что амбициозный фантастический проект братьев Руссо положит начало долгоиграющей и дорогой франшизе. Помимо уже заказанного второго сезона, будут сняты спин-оффы в Индии и Италии. Неужели Джо и Энтони Руссо устали от проектов Marvel и переключились на создание новой вселенной, на этот раз шпионской?

Цитадель
2023/США18+драмафантастикабоевик
Моя оценка

«Любовь и смерть»

Кадр из сериала «Любовь и смерть»

В 1980 году милейшая домохозяйка Кэнди Монтгомери (Элизабет Олсен) зарубила топором свою соседку и подругу Бетти Гор (Лили Рэйб), узнав, что у той роман с ее мужем. О том, какие бездны приоткрылись в душе обычной женщины из пригорода, недавно уже выходил сериал с Джессикой Бил («Кэнди»). Неудивительно, что этот сюжет пользуется популярностью, ведь лежащая в основе реальная история даже в кратком пересказе выглядит одновременно пугающей и завораживающей. А участие в проекте исполнительницы роли Алой Ведьмы и сценариста «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли — несомненно, гарантия качества.

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