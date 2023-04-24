Наверх
24 апреля 2023, новость

Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на шоу «Маска»

Рассекретить звезду соцсетей и телеведущую удалось Регине Тодоренко
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Во втором полуфинале популярного музыкального шоу «Маска» появились два новых героя — Кактус и Морской Царь, оба раскрыли свои личности после выступлений.

Так, в костюме Кактуса скрывалась Ида Галич. Блогер появилась на сцене в качестве специального гостя, приуроченного к полуфиналу телепроекта. Члены жюри выдвигали различные версии касаемо истинной личности конкурсанта. Тимур Родригез предположил, что под маской Кактуса скрывается певица Ольга Серябкина.

«У нее такой манкий взгляд, она секси. Нам тут уже жарко стало», — отметил шоумен.

Филипп Киркоров же заявил, что участница напоминает ему Машу Распутину. Однако во время исполнения Кактусом песни «Лететь» Регина Тодоренко внезапно начала кричать, что под маской прячется Ида Галич. Остальные члены жюри поддержали телеведущую, только Филипп Киркоров остался при своем мнении.

А вот Владу Сташевскому, выступавшему в костюме Морского Царя, удалось всех запутать и остаться неузнанным.

Напомним, ранее стало известно, что за нарядом Скунса скрывалась дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena. Также члены жюри рассекретили участников в костюмах Ворона (Ваня Дмитриенко), Феникса (Виктория Дайнеко), Шаурмы (Евгения Медведева) и Лисенка (Яна Рудковская).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тимур Родригез
Маска
Галич отказалась вести телешоу из-за проблем с ментальным здоровьем
Ида Галич
Регина Тодоренко
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Ольга Серябкина
Филипп Киркоров
Дайнеко рассказала, как «избивала» людей на съемках «Маски»
Маша Распутина
Евгения Медведева принимала участие в телешоу в костюме Шаурмы
Муж Валерии ответил на обвинения в обмане зрителей в телешоу
Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу
Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу
Названо имя пятого члена жюри четвертого сезона шоу «Маска»
Ведущий «Маски» пошутил об участнике в костюме Скунса
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Ведущую «Давай поженимся!» разоблачили в танцевальном телешоу
Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу
Стали известны имена героев нового шоу от создателей «Маски»
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Ведущий «Маски» ответил на вопрос о своем будущем в шоу
Рудковская объяснила, почему отказывается от участия в «Маске»
Ведущий «Маски» объяснил свой уход из шоу «Однажды в России»
Стало известно, кто заменит покинувшую шоу Рогова Летучую
Алсу ответила на обвинения в использовании фонограммы в шоу
Победитель «Маски» стал судьей в шоу «Ты супер! 60+»
Гришаева призналась, что ей не понравилось участвовать в «Маске»
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Мухомором из «Маски» оказался актер «Улиц разбитых фонарей»
Козерогом в шоу «Маска» оказался внук Пугачевой
Покинувшая «Маску» певица рассказала, что могло ее выдать
Стало известно, кто выступал в костюме Малыша в шоу «Маска»
В шоу «Маска» разоблачили Леопарда
Милохин озвучил мультфильм про домовых
Анубис довел до слез беременную Тодоренко в шоу «Маска»
Стало известно, кто скрывался в костюме Осьминога на шоу «Маска»
Стало известно, кто был Джокером в шоу «Маска»
Нонна Гришаева рассказала о полученной на «Маске» травме
Выбывшая из «Маски» Джанабаева рассказала о трудных съемках
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Милохин и Галич едут в Урюпинск в новом сезоне шоу Ивлеевой
Новые костюмы и Батрутдинов в жюри: первый выпуск новой «Маски»
Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне
Валерия, Киркоров, Тодоренко на съемках новогодней «Маски»
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Моргенштерн станет ведущим нового телешоу
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Валерия не узнала своего мужа, скрывавшегося в костюме Ананаса
Максим Галкин прокомментировал слухи об участии в шоу «Маска»
Валерия, Ревва, Тодоренко на съемках шоу «Маска»: первые фото
Валерия и седой Киркоров: как прошла презентация шоу «Маска»
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Новые трейлеры
Кошка
Трейлер
Американец китайского происхождения
Трейлер (англ.)
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь