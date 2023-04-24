Ида Галич скрывалась в костюме Кактуса на шоу «Маска»

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Во втором полуфинале популярного музыкального шоу «Маска» появились два новых героя — Кактус и Морской Царь, оба раскрыли свои личности после выступлений.

Так, в костюме Кактуса скрывалась Ида Галич. Блогер появилась на сцене в качестве специального гостя, приуроченного к полуфиналу телепроекта. Члены жюри выдвигали различные версии касаемо истинной личности конкурсанта. Тимур Родригез предположил, что под маской Кактуса скрывается певица Ольга Серябкина.

«У нее такой манкий взгляд, она секси. Нам тут уже жарко стало», — отметил шоумен.

Филипп Киркоров же заявил, что участница напоминает ему Машу Распутину. Однако во время исполнения Кактусом песни «Лететь» Регина Тодоренко внезапно начала кричать, что под маской прячется Ида Галич. Остальные члены жюри поддержали телеведущую, только Филипп Киркоров остался при своем мнении.