Дайнеко рассказала, как «избивала» людей на съемках «Маски»

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с изданием «Вокруг ТВ» о сложностях работы в костюме Феникса на шоу «Маска».
Дайнеко призналась, что ей было тяжело выступать и двигаться на сцене из-за тяжести наряда. Более того, огромный костюм часто задевал танцоров, из-за чего те получали по голове и другим различным частям тела.
«Они были все время "избиты" моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу. Конечно, я старалась всегда сделать все максимально осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры, но все равно им доставалось практически на каждой программе», — поделилась певица. Исполнительница понадеялась, что никто на нее не обижается.
Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Алексей Воробьев — пытаются угадать их имена.
В предыдущих эпизодах шоу «Маска» рассекретили Евгению Медведеву, выступавшую в образе шаурмы, и Яну Рудковскую, скрывавшуюся в костюме Лисенка.