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21 марта 2023, новость

Дайнеко рассказала, как «избивала» людей на съемках «Маски»

Певица скрывалась в костюме Феникса
Виктория Дайнеко в шоу «Маска»

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с изданием «Вокруг ТВ» о сложностях работы в костюме Феникса на шоу «Маска».

Дайнеко призналась, что ей было тяжело выступать и двигаться на сцене из-за тяжести наряда. Более того, огромный костюм часто задевал танцоров, из-за чего те получали по голове и другим различным частям тела.

«Они были все время "избиты" моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу. Конечно, я старалась всегда сделать все максимально осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры, но все равно им доставалось практически на каждой программе», — поделилась певица. Исполнительница понадеялась, что никто на нее не обижается.

Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри — Филипп Киркоров, ВалерияРегина ТодоренкоТимур Родригез и Алексей Воробьев — пытаются угадать их имена.

В предыдущих эпизодах шоу «Маска» рассекретили Евгению Медведеву, выступавшую в образе шаурмы, и Яну Рудковскую, скрывавшуюся в костюме Лисенка.

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