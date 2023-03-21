Дайнеко рассказала, как «избивала» людей на съемках «Маски»

Дайнеко призналась, что ей было тяжело выступать и двигаться на сцене из-за тяжести наряда. Более того, огромный костюм часто задевал танцоров, из-за чего те получали по голове и другим различным частям тела.

«Они были все время "избиты" моими крыльями, так как я мало что видела и поэтому не могла контролировать свои движения: развороты, ходьбу. Конечно, я старалась всегда сделать все максимально осторожно, понимая, что рядом могут быть танцоры, но все равно им доставалось практически на каждой программе», — поделилась певица. Исполнительница понадеялась, что никто на нее не обижается.