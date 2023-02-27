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27 февраля 2023, новость

Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу

Продюсер покинула шоу «Маска»
Съемки шоу «Маска»

В третьем эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ разоблачили участника в костюме Лисенка. За ним скрывалась продюсер Яна Рудковская.

Номинантами на выбывание также стали Пиковая Дама и Скунс. Пиковую Даму спасли путем зрительского голосования, после которого члены жюри — Регина ТодоренкоФилипп КиркоровВалерияТимур Родригез и Алексей Воробьев — решили снять маску с Лисенка. Они угадали, что в костюме скрывается Рудковская.

Продюсер призналась, что ее сын Саша от Евгения Плющенко уже выбрал фаворита в шоу. «Мы смотрели прошлую серию всей семьей. И Саша сказал: "Я болею за Мандрила, и когда уже уберут эту противную Лису"», — говорит Рудковская.

Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри пытаются угадать их имена. В прошлом выпуске разоблачили Вадима Казаченко в костюме Дикобраза.

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