Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу

В третьем эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ разоблачили участника в костюме Лисенка. За ним скрывалась продюсер Яна Рудковская.
Номинантами на выбывание также стали Пиковая Дама и Скунс. Пиковую Даму спасли путем зрительского голосования, после которого члены жюри — Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Алексей Воробьев — решили снять маску с Лисенка. Они угадали, что в костюме скрывается Рудковская.
Продюсер призналась, что ее сын Саша от Евгения Плющенко уже выбрал фаворита в шоу. «Мы смотрели прошлую серию всей семьей. И Саша сказал: "Я болею за Мандрила, и когда уже уберут эту противную Лису"», — говорит Рудковская.
Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри пытаются угадать их имена. В прошлом выпуске разоблачили Вадима Казаченко в костюме Дикобраза.