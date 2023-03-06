Евгения Медведева принимала участие в телешоу в костюме Шаурмы

Кадр из шоу «Маска» (4 сезон)

В четвертом выпуске шоу «Маска» на НТВ рассекретили личность Шаурмы. Ей оказалась фигуристка Евгения Медведева.

Никто из членов жюри не сумел угадать, кто скрывался в костюме. Среди версий были Алина Загитова, Татьяна Навка и Ирада Зейналова.

«Деточка, где ты так научилась петь?» — спросил Медведеву Филипп Киркоров. Спортсменка призналась, что будет скучать по шоу и по костюму Шаурмы.

Претендентами на вылет из шоу также стали Скунс и Пиковая Дама. Зрители спасли от выбывания Скунса, а члены жюри решили оставить в программе Пиковую Даму. Киркоров заявил, что хочет видеть эту маску в финале.

Напомним, четвертый сезон шоу «Маска» стартовал 12 февраля. Как и прежде, под масками скрываются знаменитости, а жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Алексей Воробьев — пытаются угадать их имена.