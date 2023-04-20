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20 апреля 2023, новость

Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис

Актриса заявила, что добилась успеха в карьере без чьей-либо помощи
Кристина Асмус

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус раскритиковала артисток, которые кокетничают с продюсерами. Своим мнением она поделилась в соцсетях.

Звезда фильма «Текст» заявила, что добилась успеха в карьере сама: никто не приводил ее за руку в кино, не платил за роли, и надобности «спать с кем-то без любви» у нее не было.

«Меня тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами на мероприятии и пишут режиссерам, какой невероятный их последний фильм, хотя даже не видели его», — призналась Асмус.

Артистка добавила, что пригласила на свой день рождения близких людей и не стала следовать принципу «с этими надо поддерживать связь» и «не могу не позвать».

Напомним, ранее Кристина Асмус вместе с Павлом Деревянко представила сериал «Сансара», где исполнила главную женскую роль. Среди других проектов с участием актрисы — драмеди «Люся» с Данилой Козловским, комедии «Булки», «Хочу замуж», а также драма «Китобой», отмеченная на фестивале «Кинотавр» в 2020 году.

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