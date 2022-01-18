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Хочу замуж

2022мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Люба красива и успешна, она работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом. Но однажды у Любы садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего. Встреча с Сергеем, у которого до сих пор все тоже шло по плану, запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.

«Хочу замуж» — романтическая комедия Сони Карпуниной с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях.

Режиссер
Соня Карпунина
В ролях
Милош Бикович, Кристина Асмус, Марина Александрова, Сергей Гилев, Юлия Ауг, Сергей Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева, Анна Цуканова-Котт, Евгения Ахременко
Страна
Россия
Премьера
5 марта (РФ)
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Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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