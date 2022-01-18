Люба красива и успешна, она работает телеведущей и готовится к свадьбе с богатым женихом Робертом. Но однажды у Любы садится телефон, и она делает звонок с телефона случайного прохожего. Встреча с Сергеем, у которого до сих пор все тоже шло по плану, запускает череду событий, переворачивающих жизнь обоих героев.

«Хочу замуж» — романтическая комедия Сони Карпуниной с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях.