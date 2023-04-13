Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»

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В День космонавтики, 12 апреля, в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась грандиозная премьера одного из самых громких и ожидаемых фильмов года — космического блокбастера «Вызов», первого в истории художественного фильма, частично снятого в космосе, на Международной космической станции.

К премьере кинотеатр превратили в своего рода модель МКС — на стены проецировалась обшивка станции с иллюминаторами, а у входа разместился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18», на котором киноэкипаж вернулся на Землю после 12 дней съемок в космосе.

По словам Шипенко, работа над фильмом во многом была импровизацией, так как ранее никто ничего подобного не делал. Режиссера цитирует ТАСС: «Никто никогда не снимал художественные фильмы в космосе, не было, у кого спросить, не было, с кем посоветоваться. Поэтому приходилось [придумывать] все по ходу дела, адаптироваться, импровизировать. <…> Это было все одним большим вызовом».

Милош Бикович, принимавший участие только в наземном блоке съемок, отметил: «Когда я смотрел, как Клим и Юля спускаются с орбиты, я чувствовал гордость, что знаком с ними. Я вообще не предполагал, что буду частью этого великолепного момента, создания истории кинематографа, — сказал он. — Теперь мы понимаем, что все это возможно, потому что они сняли кино в космосе».

Юлия Пересильд, в свою очередь, заявила: «Мне очень хочется, чтобы мои дети, дети моего фонда ["Галчонок"] и другие дети, у которых есть какие-то проблемы, сложности, просто поверили в то, что невозможное возможно. Это мой главный посыл во всей этой большой и красивой истории».

Напомним, в октябре 2021 года киноэкипаж, в состав которого вошли Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, отправился на МКС. По сюжету, главная героиня — хирург — летит на космическую станцию, где она должна провести сложнейшую операцию и спасти жизнь космонавта, роль которого исполнил Олег Новицкий.

В широкий прокат фильм «Вызов» выйдет 20 апреля.