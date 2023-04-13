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13 апреля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»

Корреспондент Kino Mail.ru побывал в кинотеатре, специально для показа превратившемся в модель МКС
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В День космонавтики, 12 апреля, в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась грандиозная премьера одного из самых громких и ожидаемых фильмов года — космического блокбастера «Вызов», первого в истории художественного фильма, частично снятого в космосе, на Международной космической станции.

К премьере кинотеатр превратили в своего рода модель МКС — на стены проецировалась обшивка станции с иллюминаторами, а у входа разместился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18», на котором киноэкипаж вернулся на Землю после 12 дней съемок в космосе.

Картину представили режиссер Клим Шипенко, исполнители главных ролей — Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков, а также продюсер Константин Эрнст.

По словам Шипенко, работа над фильмом во многом была импровизацией, так как ранее никто ничего подобного не делал. Режиссера цитирует ТАСС: «Никто никогда не снимал художественные фильмы в космосе, не было, у кого спросить, не было, с кем посоветоваться. Поэтому приходилось [придумывать] все по ходу дела, адаптироваться, импровизировать. <…> Это было все одним большим вызовом».

Милош Бикович, принимавший участие только в наземном блоке съемок, отметил: «Когда я смотрел, как Клим и Юля спускаются с орбиты, я чувствовал гордость, что знаком с ними. Я вообще не предполагал, что буду частью этого великолепного момента, создания истории кинематографа, — сказал он. — Теперь мы понимаем, что все это возможно, потому что они сняли кино в космосе».

Юлия Пересильд, в свою очередь, заявила: «Мне очень хочется, чтобы мои дети, дети моего фонда ["Галчонок"] и другие дети, у которых есть какие-то проблемы, сложности, просто поверили в то, что невозможное возможно. Это мой главный посыл во всей этой большой и красивой истории».

Напомним, в октябре 2021 года киноэкипаж, в состав которого вошли Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, отправился на МКС. По сюжету, главная героиня — хирург — летит на космическую станцию, где она должна провести сложнейшую операцию и спасти жизнь космонавта, роль которого исполнил Олег Новицкий.

Гостями премьеры стали также министр культуры Ольга Любимова, супруга Константна Эрнста Софья Эрнст, Иван Ургант, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Кристина Асмус, Мария Кожевникова, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Алексей Учитель, Константин Крюков, Елена Малышева, Яна Чурикова, Михаил Тройник и другие.

В широкий прокат фильм «Вызов» выйдет 20 апреля.

Кадр из фильма про космос или нейросеть?
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