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12 апреля 2023, новость

Международная ассоциация экзорцистов раскритиковала хоррор с Расселом Кроу

Представители организации подчеркнули, что фильм дискредитирует процедуру экзорцизма
Кадр из фильма «Экзорцист Папы»

Международная ассоциация экзорцистов, в которой состоят около 250 практикующих экзорцизм католических священников, раскритиковала фильм ужасов «Экзорцист Папы» с Расселом Кроу в главной роли. В организации картину назвали «недостоверным сплэттером» (поджанр хоррора, в котором акцент сделан на насилии и увечьях), передает The Guardian.

Сюжет фильма, по утверждению создателей, был вдохновлен «реальными документами святого отца Габриэля Аморта, главного экзорциста Ватикана».

В заявлении Международной ассоциации экзорцистов отмечается, что сюжет фильма, в котором рассказывается о заговоре в Ватикане, вызывает «неприемлемые сомнения» относительного того, кто есть «настоящий враг: дьявол или церковная власть», а также дискредитирует процедуру экзорцизма, выставляя эту практику «ненормальной, чудовищной и пугающей».

Представители организации подчеркнули, что в ленте показана «полная противоположность» тому, как экзорцизм практикуется в соответствии с указаниями католической церкви. Также в ассоциации пообещали, что выпустят еще одно заявление после выхода «Экзорциста Папы» в прокат. 7 апреля лента появилась в кинотеатрах Индии, 14 апреля должны стартовать ее показы в США.

Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери, до этого снявший криминальный триллер «Молодая кровь» с Юэном Макгрегором, военный хоррор «Оверлорд» и супергеройский фильм «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне.

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