Габриэле Аморт — итальянский католический священник и экзорцист Римской епархии. Когда его очередным делом становится одержимый мальчик, расследование приводит героя к древней тайне, которую Ватикан тщательно скрывал на протяжении многих лет.

«Экзорцист Папы» — фильм ужасов с Расселом Кроу, основанный на истории ватиканского священника Габриэле Аморта, утверждавшего, что за свою жизнь провел десятки тысяч обрядов экзорцизма.