Данила Козловский выступит в Москве и Петербурге со спектаклями

Данила Козловский | Источник: PersonaStars

Актер Данила Козловский, после начала спецоперации на Украине покинувший Россию, весной выступит в Москве и Санкт-Петербурге со спектаклями.

Сообщается, что постановки пройдут в апреле и мае в московском МХТ им. Чехова и петербургском Малом драматическом театре.

Напомним, в феврале 2022 года Козловский в соцсетях высказался против спецоперации.