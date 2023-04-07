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7 апреля 2023, новость

Данила Козловский выступит в Москве и Петербурге со спектаклями

Запланированные постановки с участием актера состоятся в апреле и мае
Данила Козловский | Источник: PersonaStars

Актер Данила Козловский, после начала спецоперации на Украине покинувший Россию, весной выступит в Москве и Санкт-Петербурге со спектаклями.

Сообщается, что постановки пройдут в апреле и мае в московском МХТ им. Чехова и петербургском Малом драматическом театре.

Напомним, в феврале 2022 года Козловский в соцсетях высказался против спецоперации.

За минувший год актер снялся в медицинском мистическом сериале «13 клиническая», авантюрная комедия «Молодой человек», драма «Люся». Кроме того, вышло несколько проектов с его участием: драмеди Валерия Тодоровского «Надвое», где Козловский впервые поработал вместе с Александром Петровым.

Кроме того, в декабре 2022-го стало известно, что Козловский вместе с другими популярными актерами — Александром Петровым, Сергеем Буруновым, Евгением Цыгановым и другими — снялись в праздничном музыкальном телеспектакле «Происшествие в стране Мульти-Пульти» по мотивам одноименной сказки. Позже проект, который планировалось показывать на Новый год, был снят с эфира.

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