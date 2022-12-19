Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого

Знаменитые российские актеры в образах любимых персонажей детских сказок и мультфильмов приняли участие в съемках праздничного музыкального телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» по мотивам одноименной сказки.
Так, Евгений Цыганов выступит в образе крокодила Гены, Чебурашку сыграет Тимофей Трибунцев, а Шапокляк — Ксения Раппопорт. Также в фильме появятся Виктория Исакова в образе Зайца и Алексей Серебряков в образе Волка. Александр Петров, Данила Козловский и Сергей Бурунов воплотят легендарную троицу — Труса, Балбеса и Бывалого.
«Я очень благодарен за такую возможность, — отмечает Сергей Бурунов. — Во-первых, мы все встретились в таком составе — это очень здорово. Вероятность того, что мы раньше могли встретиться и поработать вместе, равна нулю. Тем более таким составом так похулиганить — должно получиться, на мой взгляд, очень обаятельно. Шалости, хулиганство, но очень правильное, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми».
Режиссером проекта выступил Глеб Орлов («Либерея: Охотники за сокровищами», «Поддубный»).
Премьера сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти» состоится 31 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.