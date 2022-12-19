Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого

«Я очень благодарен за такую возможность, — отмечает Сергей Бурунов. — Во-первых, мы все встретились в таком составе — это очень здорово. Вероятность того, что мы раньше могли встретиться и поработать вместе, равна нулю. Тем более таким составом так похулиганить — должно получиться, на мой взгляд, очень обаятельно. Шалости, хулиганство, но очень правильное, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми».