Петров и Козловский впервые снимаются вместе: фото с площадки

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Продюсерская компания Валерия Тодоровского приступила к работе над новым проектом — телефильмом «Надвое». Главные роли исполняют два самых востребованных российских актера — Александр Петров и Данила Козловский.

Любопытно, что для артистов это будет первая совместная работа, хотя разговоры об их совместном появлении в кадре ходили давно. Так, в апреле 2020 года Петров в шоу Басты «Вопрос ребром» высказал желание сняться с Козловским в одном проекте.

«Надвое» — история о двух лучших друзьях и коллегах, Косте (Козловский) и Сане (Петров). Их жизни в корне меняет командировка в Санкт-Петербург, где молодые люди знакомятся с двумя девушками. Именно это мимолетное знакомство становится началом больших перемен.

Главные женские роли исполнят Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Валерий Тодоровский, вместе с Антоном Златопольским и Вячеславом Муруговым выступающий в качестве продюсера, займет также кресло режиссера.