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5 апреля 2023, статьяОбзоры

От «Дикой Розы» до «Просто Марии»: 10 мыльных опер из прошлого, которые смотрели все

В 90-х телеэфир и сердца зрителей захватили первые телесериалы — настоящая экзотика по тем временам: за хитросплетениями судеб героев из далеких Бразилии, Мексики и США затаив дыхание следили без преувеличения все. Вспоминаем главных представителей жанра

«Рабыня Изаура»

Рубенс ди Фалку и Луселия Сантуш в сериале «Рабыня Изаура»

Первый бразильский сериал, попавший на советское телевидение и открывший дорогу в сердца телезрителей своим очень-очень многосерийным последователям. «Изауру» в СССР посмотрели абсолютно все, вступительную мелодию и сегодня любой человек старше 30 лет узнает по трем первым нотам, слова «фазенда» и «плантация» стали таким же родными и понятными, как «колхоз» и «трудодень».

Надо сказать, что материал для первого знакомства с латиноамериканской теленовеллой был выбран замечательный. «Рабыня Изаура» — это качественная экранизация весьма значительного для бразильской литературы романа Бернарду Гимараинша с известными актерами (главные роли исполнили Луселия Сантуш и Рубенс ди Фалку) и сочными натурными съемками.

В общем, аудитория Центрального телевидения влюбилась поголовно и сходила с ума до тех самых пор, пока на экраны не вышел второй фигурант нашего обзора.

«Богатые тоже плачут»

100-серийную «Рабыню Изауру» по телевидению СССР показали в сильно сокращенном и адаптированном формате — всего 15 часовых эпизодов. Морально, так сказать, подготовили аудиторию. Зато в мексиканское мыло про Марианну макнули уже с головой, во все две с половиной сотни серий. Советский, а впоследствии российский зритель узнал Веронику Кастро, назвал Марианнами половину новорожденных девочек и выучил новое слово — «асьенда».

«Санта-Барбара»

Актеры сериала «Санта-Барбара» | Источник: Legion-Media.ru

26 декабря 1991 года, не дожив до своего 70-летия, скончался Советский Союз, и началась новая эпоха в истории России. Неделю спустя, 2 января 1992-го, в новую эпоху вступила и российская телеаудитория: канал РТР выпустил в эфир колоссальное американское мыло — 2137-серийную «Санта-Барбару», за десять лет в России так и не показанную целиком. Трансляция началась с 217-го эпизода и закончилась 2040-м.

Купюры, впрочем, не помешали калифорнийским богачам Иден и Крузу (Марси Уокер и Эй Мартинес), Мэйсону и Джулии (Лейн Дэвис и Нэнси Гран), Джине (Робин Маттсон) и, конечно, Си-Си (Джед Аллан) стать полноправными членами семей российских телезрителей.

«Никто, кроме тебя»

Андрес Гарсия и Лусия Мендес в сериале «Никто, кроме тебя»

Вся последующая история теленовелл на российском ТВ развивалась уже на фоне нескончаемой «Санта-Барбары», но тренированные зрители быстро научились смотреть два или даже три мыла одновременно. Следующим сериалом с другого континента стал мексиканский «Никто, кроме тебя», не очень длинный (всего-то 60 эпизодов), но очень романтичный. Будут ли Антонио (Андрес Гарсия) и Ракель (Лусия Мендес) вместе, несмотря на интриги вредного Максимилиана?

«Моя вторая мама»

Еще одно мексиканское творение из числа первопроходцев на нашем телевидении и абсолютно слезовыжимательный эталон жанра. Вспоминайте — Даниэла (Мария Сорте) избавилась от мужа-негодяя и встретила Хуана Антонио (Энрике Нови), вдовца с маленькой дочкой.

7.2
Моя вторая мама
1989/Мексика12+драмамелодрама
Моя оценка

На протяжении 200 серий ей предстоит лавировать между интригами злопыхателей и завоевывать место в сердце падчерицы.

«Сеньорита»

Кадр из сериала «Сеньорита»

Бразильскую мыльную оперу «Сеньорита» (или «Маленькая сеньорита») тоже показывали россиянам в 1992 году, однако она прошла относительно незамеченной на фоне других теленовелл. Тем не менее ее запуск в эфир был очевидной попыткой повторить успех «Рабыни Изауры».

Действие сериала разворачивается на фазенде в Сан-Паулу в 1880-х годах, как раз накануне отмены рабства в Бразилии, а главную роль в нем играет ничуть не изменившаяся за десять лет Луселия Сантуш.

«Просто Мария»

Мануэль Саваль, Виктория Руффо и Хайме Гарса в сериале «Просто Мария»

Мексиканская теленовелла «Просто Мария» заняла место «Рабыни Изауры» и «Богатые тоже плачут» на первом канале «Останкино», так что незамеченной не прошла. Хотя сейчас уже мало кто вспомнит, какие удары судьбы обрушились на голову простой деревенской девушки Марии, приехавшей в город и полюбившей богатого Хуана Карлоса. Зато мексиканскую мыльную звезду Викторию Руффо запомнили и полюбили всерьез.

«Дикая Роза»

Кадр из сериала «Дикая роза»

Мексиканский телесериал, ознаменовавший триумфальное возвращение в объятия российского зрителя Вероники Кастро — Марианны из культового мыла «Богатые тоже плачут».

5.6
Дикая Роза
1987/Мексикамелодрамакомедия
Моя оценка

На сей раз Кастро предстала в образе девчонки-пацанки Розы, попавшей в богатый дом и ставшей женой очаровашки Рикардо. Гильермо Капетильо, сыгравший Рикардо, тоже был уже знаком телеаудитории по все тому же сериалу — «Богатые тоже плачут». Правда, тогда он исполнил роль... сына героини великолепной Вероники.

«Династия»

Кадр из сериала «Династия» | Источник: Legion-Media.ru

Знаменитую мыльную оперу «Династия» на нашем ТВ начали показывать только лет через 15 после американской премьеры, в середине 1990-х. В это время — на закате российского мыльного бума — за семейными перипетиями в кланах колорадских нефтяных магнатов следили уже по большей части пенсионерки, не подсевшие на «Санта-Барбару».

А между тем именно в «Династии» случился эпизод, вошедший в историю телевидения как «молдавская резня» и ставший далеким предком знаменитой «Кровавой свадьбы» из «Игры престолов».

«Даллас»

Кадр из сериала «Даллас» | Источник: Legion-Media.ru

Вслед за «Династией» в эфир российского ТВ пустили и ее главного конкурента с канала CBS — сериал «Даллас». Его с необычайно высокими рейтингами показывал телеканал СТС с 1996 по 1998 год.

Начинавшийся историей новых Ромео и Джульетты из Техаса, «Даллас» прославился как остросюжетное мыло, полное драматических сюжетных поворотов и жестких клиффхэнгеров, и фактически завершил собой эру культовых теленовелл в России, подведя зрителя к телевизионной эпохе детективных сериалов конца 1990-х.

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