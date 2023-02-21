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21 февраля 2023, новость

Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»

Дарья Мельникова поделилась впечатлениями от просмотра картины
Дарья Мельникова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Дарья Мельникова оценила в Telegram-канале фильм «Чебурашка».

Мельникова отметила, что не собирается «хейтить» картину, но она показалась ей скучной. Артистка призналась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое».

Артистка добавила, что в «Чебурашке» есть и плюс. К примеру, ее сильно взволновала сцена с запуском на ракете. «Почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд. Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях», — заявила Мельникова.

Артистка также похвалила работу коллег Федора Добронравова и Евы Смирновой.

Фильм «Чебурашка», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, вышел на экраны российских кинотеатров 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного прокатаОб успехе проекта ранее высказались Сергей Гармаш и озвучившая главного героя Ольга Кузьмина.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе.

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