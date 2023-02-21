Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»

Актриса Дарья Мельникова оценила в Telegram-канале фильм «Чебурашка».
Мельникова отметила, что не собирается «хейтить» картину, но она показалась ей скучной. Артистка призналась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое».
Артистка добавила, что в «Чебурашке» есть и плюс. К примеру, ее сильно взволновала сцена с запуском на ракете. «Почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд. Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях», — заявила Мельникова.
Артистка также похвалила работу коллег Федора Добронравова и Евы Смирновой.
Фильм «Чебурашка», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, вышел на экраны российских кинотеатров 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Об успехе проекта ранее высказались Сергей Гармаш и озвучившая главного героя Ольга Кузьмина.
Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе.