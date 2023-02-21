Звезда «Папиных дочек» назвала фильм «Чебурашка» «скучным»

Мельникова отметила, что не собирается «хейтить» картину, но она показалась ей скучной. Артистка призналась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое».

Артистка добавила, что в «Чебурашке» есть и плюс. К примеру, ее сильно взволновала сцена с запуском на ракете. «Почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд. Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях», — заявила Мельникова.