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11 января 2023, новость

Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма

Актриса подчеркнула, что каждый участник съемок работал «с любовью и душой»
Ольга Кузьмина на премьере фильма «Чебурашка»

Российская актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос Чебурашке в одноименной картине, недавно вышедшей на экраны, поделилась в беседе с ФАН впечатлениями о съемочном процессе.

Она отметила, что не только озвучивала главного героя, но и играла его, передав ему эмоции и мимику. Артистка также добавила, что постоянно присутствовала на съемочной площадке.

«То, что фильм получился таким слаженным и эмоциональным — большая заслуга всей творческой команды. Начиная со сценария и заканчивая даже финальными титрами, каждый из нашей огромной команды делал с любовью и душой. Мне кажется, что большинство из нас, наверное, за исключением продюсеров, во время работы вряд ли думали о кассовых сборах. Мы все думали о том, чтобы сделать это хорошо, искренне и по-настоящему», — рассказала Кузьмина.

Лента вышла в прокат 1 января и за это время стала самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. 

Позже режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал такого успеха от фильма. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что у картины про героя советской мультклассики будет продолжение.

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