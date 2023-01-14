Наверх
14 января 2023, новость

Сергей Гармаш высказался об успехе нового «Чебурашки»

Актер заявил, что не стоит сравнивать новую картину с советской классикой
Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш прокомментировал успех фильма «Чебурашка» в беседе с телеканалом «Москва 24».

Исполнитель одной из главных ролей заявил, что новый фильм о Чебурашке «был нужен» российскому зрителю, что подтвердили цифры сборов.

«Сколько людей пришли, несмотря на морозы», — отметил актер, добавив, что съемочная группа серьезно и кропотливо подошла к работе над новой версией «Чебурашки». Гармаш признался, что он рад тому, как отечественные зрители встретили фильм.

При этом актер заявил, что не стоит сравнивать советскую классику и новую картину. По его мнению, это неуместно.

Ранее озвучившая главного героя «Чебурашки» актриса Ольга Кузьмина объяснила успех фильма тем, что каждый участник съемок работал «с любовью и душой». Режиссер Дмитрий Дьяченко, в свою очередь, признался, что не ожидал такого успеха от фильма. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что у картины про героя советской мультклассики будет продолжение.

Напомним, лента вышла в прокат 1 января и за это время стала самым кассовым российским проектом за всю историю проката в стране. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Гармаш
Дмитрий Дьяченко
Российские кинотеатры готовы платить штрафы за прокат «Аватара 2»
Ольга Кузьмина
Чебурашка
Россияне стали чаще ходить в кино
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
Фильм «Сердце пармы» снова возглавил кинопрокат в России
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Сборы фильма с Томом Крузом превысили миллиард долларов
Назван самый кассовый в повторном прокате советский фильм
Стало известно, как будет выглядеть Чебурашка в новом фильме
Назван самый кассовый фильм 2022 года
Сборы «Топ Ган: Мэверик» стали самыми кассовыми в карьере Круза
Назван самый кассовый голливудский фильм года
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
44-летняя Виктория Исакова стала заслуженной артисткой России
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Чебурашка запоет голосом Анжелики Варум
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
В Японии пересняли «Чебурашку»
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Новые трейлеры
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Трейлер (англ.)
Содержанки. Перезагрузка
Трейлер
Моя пиратская свадьба
Трейлер №2 (англ.)
Праведник
Трейлер
Сын
Дублированный трейлер №2
Бо боится
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь