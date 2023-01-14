Сергей Гармаш высказался об успехе нового «Чебурашки»

Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш прокомментировал успех фильма «Чебурашка» в беседе с телеканалом «Москва 24».

Исполнитель одной из главных ролей заявил, что новый фильм о Чебурашке «был нужен» российскому зрителю, что подтвердили цифры сборов.

«Сколько людей пришли, несмотря на морозы», — отметил актер, добавив, что съемочная группа серьезно и кропотливо подошла к работе над новой версией «Чебурашки». Гармаш признался, что он рад тому, как отечественные зрители встретили фильм.

При этом актер заявил, что не стоит сравнивать советскую классику и новую картину. По его мнению, это неуместно.

Ранее озвучившая главного героя «Чебурашки» актриса Ольга Кузьмина объяснила успех фильма тем, что каждый участник съемок работал «с любовью и душой». Режиссер Дмитрий Дьяченко, в свою очередь, признался, что не ожидал такого успеха от фильма. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что у картины про героя советской мультклассики будет продолжение.