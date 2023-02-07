Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни

Никита Михалков | Источник: Алексей Молчановский

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков впервые публично выступил после болезни, пишет газета «Известия» в своем Telegram-канале.

По информации газеты, Михалков сыграл в своем собственном спектакле «12». Именитый режиссер также обратился к зрителям. Михалков поблагодарил пришедших в театр.

Он добавил, что в этом зале находились врачи, которые занимались его лечением. «Они мне сказали — если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», — подчеркнул Михалков.

Ранее артист сообщал, что уже в скором времени вернется на театральную сцену.