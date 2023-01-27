Михалков заявил о возвращении на сцену после выписки из больницы

Никита Михалков

Актер и режиссер Никита Михалков сообщил в своем Telegram-канале, что уже в скором времени вернется на театральную сцену.

«6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12"», — написал артист в личном блоге. По его словам, «12» — это «спектакль-размышление» о свободе и сострадании.

Напомним, в начале января стало известно о госпитализации 77-летнего Никиты Михалкова. Двусторонняя пневмония обернулась для артиста реанимацией и тяжелым состоянием.