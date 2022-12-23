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23 декабря 2022, новость

Том Круз назвал самый опасный трюк в кинокарьере

Актер опубликовал в соцсетях видео о подготовке к прыжку на мотоцикле со скалы

60-летний американский актер Том Круз рассказал о самом опасном трюке в своей кинокарьере. Об этом сообщает New York Post.

Артист показал, как снимали его прыжок на мотоцикле с высоты для фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо предпринимали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы», — рассказал актер на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Координатор трюков Круза Уэйд Иствуд поведал, что актер на протяжении года проходил «базовые и продвинутые тренировки», чтобы подготовиться к выполнению опасного приема.

Известно, что актер всегда старается самостоятельно выполнять большую часть трюков. Напомним, съемки новых фильмов серии «Миссия: невыполнима» неоднократно приостанавливались из-за коронавируса.

Ранее Том Круз поблагодарил фанатов фильма «Топ Ган: Мэверик» и выпрыгнул из вертолета. «Спасибо, что позволяете нам развлекать вас. Это действительно честь для нас», — произнес он, прежде чем упасть в океан.

Всего в серии боевиков «Миссия: невыполнима» шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Премьера седьмого должна состояться в июле 2023 года, восьмого — в июне 2024-го.

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