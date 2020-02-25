Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»

Том Круз в образе Итана Ханта

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА «Новости». Съемки седьмого фильма серии «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в Италии приостановлены из-за вспышки коронавируса, сообщила в заявлении кинокомпания Paramount.

Съемки должны были пройти в Венеции. В Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина. В самой Венеции карантина нет, однако власти города запретили публичные мероприятия и собрания.

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По заявлению Paramount, решение приостановить съемки принято «в качестве меры предосторожности, для безопасности актеров и съемочной группы».

Власти Китая в конце 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус (официальное название — COVID-19). Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тыс. человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тыс. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.