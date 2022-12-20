Наверх
20 декабря 2022, новость

Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале

Оливия Кук призналась, что ей было непросто ударить Тома Глинн-Карни, исполнившего роль сына ее героини
Оливия Кук в сериале «Дома Дракона»

Британская актриса Оливия Кук, известная по роли королевы Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом Дракона», рассказала о самой сложной для нее сцене в шоу. Ее слова передает The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, самым тяжелым для нее выдался эпизод, в котором она дает пощечину своему сыну Эйгону за то, что он изнасиловал служанку Диану.

Кук призналась, что ей было непросто ударить своего коллегу по сериалу Тома Глинн-Карни. «Том сказал мне: "Просто ударь меня". В первый раз я попала ему в подбородок. И он такой: "Нет, просто накинься на меня", и я, черт возьми, сделала это. Причем так, что звук [от пощечины] эхом раздался по всему залу, а моя ладонь запульсировала. К счастью, камера была направлена ​​на Тома, а меня полностью вывели из кадра, [потому что я] пыталась подавить очень неловкий смех. Бог знает, что сделалось с его лицом...» — вспомнила артистка.

Ранее стало известно, что исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона» Пэдди Консидайн придумал ключевую строчку в предсмертном монологе.

Напомним, первая серия «Дома Дракона» вышла в августе и установила рекорд по количеству зрителей, после чего было принято решение о продлении сериала на второй сезон. Кроме того, проект возглавил зрительский рейтинг 2022 года, составленный по результатам активности и оценок пользователей Кино Mail.ru.

Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Оливия Кук
Olivia Cooke
Звезда «Дома Дракона» рассказал об импровизации в сцене смерти Визериса
Дом Дракона
Трон, кинжал, драконьи яйца: что объединяет «Дом Дракона» и «Игру престолов»
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
Раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона»
Звезда «Мстителей» отреагировала на слухи о своем появлении в «Доме Дракона»
Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинула сериал
В новом эпизоде «Дома Дракона» заменили двух основных актрис
Стало известно, почему в «Доме Дракона» играет музыка из «Игры престолов»
В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп
Шоураннер «Дома Дракона» объявил об уходе из проекта
Второй эпизод приквела «Игры престолов» оказался успешнее первого
«Дом Дракона» продлили на второй сезон
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Гид по «Дому Дракона»: все, что нужно знать о приквеле «Игры престолов»
Джордж Мартин пропустил премьеру «Дома дракона» из-за COVID-19
Опубликован тизер приквела «Игры престолов»
Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериала
Новые трейлеры
Лживая взрослая жизнь
Трейлер (итал., англ. суб.)
Отзвуки прошлого
Дублированный трейлер
Книжный клуб 2
Тизер-трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер №4 (англ.)
Вавилон
Трейлер №3 (англ.)
Знакомство родителей
Трейлер (англ.)
Оливье
Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь