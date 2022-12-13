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13 декабря 2022, новость

Звезда «Дома Дракона» рассказал об импровизации в сцене смерти Визериса

Пэдди Консидайн объяснил, к кому на самом деле обращается его герой в предсмертном монологе
Пэдди Консидайн в сериале «Дом Дракона»

Британский актер Пэдди Консидайн, известный по роли короля Визериса в сериале «Дом Дракона», рассказал, что придумал ключевую строчку в своем предсмертном монологе. Его слова передает ScreenRant.

Консидайн признался, что фраза «моя любовь», произнесенная на смертном одре, была его импровизацией. В сериале герой обращается с этими словами к своей супруге Алисенте. Как рассказал Консидайн, на самом деле его персонаж адресовал эту фразу своей первой жене Эймме.

«В самом конце, когда он умирает, у меня возникла идея, что перед тем, как он покинет этот мир, он видит Эймму. Он снова вместе с ней. Я протянул руку, словно касаясь ее лица, и сказал: "Моя любовь". И они [продюсеры] оставили эту строчку», — вспомнил артист свою последнюю сцену.

Напомним, премьера сериала «Дом Дракона» состоялась в августе. Первая серия шоу установила рекорд по количеству зрителей, после чего было принято решение о продлении сериала на второй сезон. Позже шоураннер Райан Кондал рассказал, чего ждать от новых серий проекта.

Все, что нужно знать о сериале «Дом Дракона»

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ключевые роли в сериале исполнят британские актеры Пэдди КонсидайнОливия КукЭмма Д’АрсиМэтт Смит и другие.

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