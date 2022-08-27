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27 августа 2022, новость

«Дом Дракона» продлили на второй сезон

Решение было принято после того, как первая серия установила рекорд по числу зрителей
Кадр из сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом Дракона» продлили на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Решение о продлении сериала было принято после того, как первая серия шоу установила рекорд по количеству зрителей. Всего приквел «Игры престолов» посмотрели 9,99 миллиона зрителей в ночь премьеры с 21 по 22 августа 2022 года на каналах HBO и HBO Max. Через несколько дней аудитория сериала выросла до 20 миллионов зрителей в США. В статистике учитывались просмотры шоу на платформах Linear, On Demand и HBO Max.

«Мы очень гордимся тем, чего добилась вся команда "Дома дракона". Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа поставили перед собой серьезную задачу и превзошли все ожидания. Мы рады воплощать в жизнь историю о доме Таргариенов и дальше, во втором сезоне», — заявила Франческа Орси, исполнительный вице-президент HBO Programming.

Руководство HBO ранее предполагало продление сериала, если премьера окажется успешной. Сколько серий будет в будущем сезоне, представители компании пока не уточнили.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ключевые роли в сериале исполнят британские актеры Пэдди КонсидайнОливия КукЭмма Д’АрсиМэтт Смит и другие.

Читайте гид по «Дому Дракона»: все, что нужно знать о приквеле «Игры престолов»

7.1
Дом Дракона
2022/США18+драмафэнтезиприключения
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