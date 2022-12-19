Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора

В Москве состоялась светская премьера нового полнометражного фильма по мотивам сериала «Мажор» — «Мажор в Сочи». Картину представили исполнитель главной роли Павел Прилучный, появившийся на красной дорожке с супругой Зепюр Брутян и детьми, а также актеры Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Роман Евдокимов, режиссер Никита Власов и другие.
«Игорь Соколовский на протяжении восьми лет съемок сериала и фильма взрослел вместе со мной, — поделился Прилучный. — Из мальчишки, которому было дозволено все, он превратился в мужчину, отца. Мой герой уже по-другому смотрит на мир. Он больше задумывается о последствиях своих действий, чувствует ответственность за дочь. Тему отцов и детей можно назвать главной в фильме».
Сюжет новой картины разворачивается после событий четвертого сезона сериала. Игорь Соколовский (Прилучный) и его дочь Соня (эту роль исполнила Виталия Корниенко) переезжают на юг, чтобы начать новую жизнь. Здесь главный герой собирается открыть эко-отель и спокойно жить на природе. Однако этим планам мешает столкновение с местным мажором, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.
Гостями премьеры и первыми зрителями фильма стали Кристина Асмус, Екатерина Кабак, Владислав Тирон, звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская и многие другие.
Онлайн-премьера фильма «Мажор в Сочи» состоится 22 декабря.