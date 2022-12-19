Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора

«Игорь Соколовский на протяжении восьми лет съемок сериала и фильма взрослел вместе со мной, — поделился Прилучный. — Из мальчишки, которому было дозволено все, он превратился в мужчину, отца. Мой герой уже по-другому смотрит на мир. Он больше задумывается о последствиях своих действий, чувствует ответственность за дочь. Тему отцов и детей можно назвать главной в фильме».