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19 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора

Исполнителя главной роли на премьере «Мажора в Сочи» поддержали жена и дети
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В Москве состоялась светская премьера нового полнометражного фильма по мотивам сериала «Мажор» — «Мажор в Сочи». Картину представили исполнитель главной роли Павел Прилучный, появившийся на красной дорожке с супругой Зепюр Брутян и детьми, а также актеры Павел ЧинаревЕлизавета ШакираРоман Евдокимов, режиссер Никита Власов и другие.

«Игорь Соколовский на протяжении восьми лет съемок сериала и фильма взрослел вместе со мной, — поделился Прилучный. — Из мальчишки, которому было дозволено все, он превратился в мужчину, отца. Мой герой уже по-другому смотрит на мир. Он больше задумывается о последствиях своих действий, чувствует ответственность за дочь. Тему отцов и детей можно назвать главной в фильме».

Сюжет новой картины разворачивается после событий четвертого сезона сериала. Игорь Соколовский (Прилучный) и его дочь Соня (эту роль исполнила Виталия Корниенко) переезжают на юг, чтобы начать новую жизнь. Здесь главный герой собирается открыть эко-отель и спокойно жить на природе. Однако этим планам мешает столкновение с местным мажором, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.

Прилучный на съемках фильма «Мажор в Сочи»

Гостями премьеры и первыми зрителями фильма стали Кристина АсмусЕкатерина Кабак, Владислав Тирон, звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская и многие другие.

Онлайн-премьера фильма «Мажор в Сочи» состоится 22 декабря.

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