Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Фото: Продюсерская компания «Среда»

К премьере готовится второй полнометражный фильм — продолжение популярного сериала «Мажор». Главные роли в комедийном боевике «Мажор в Сочи» исполнят Павел Прилучный и Виталия Корниенко.

Сюжет новой картины разворачивается после событий четвертого сезона сериала. Игорь Соколовский (Прилучный) и его дочь Соня (Корниенко) переезжают на юг, чтобы начать новую жизнь. Здесь главный герой собирается открыть эко-отель и спокойно жить на природе. Однако этим планам мешает столкновение с местным мажором, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.

Вместе с Прилучным и Корниенко в новом фильме снялись Павел Майков, Роман Евдокимов, Павел Чинарев, Елена Полякова и другие.

«Я бы назвал “Мажора в Сочи” семейным кино с элементами семейного экшена, — рассказывает постановщик. — В нем есть и погоня, и работа в локации “сочинских фавел”, которые мы осваивали с огромным интересом и пониманием со стороны местных».