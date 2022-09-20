Наверх
20 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки

Актер вернулся к роли Соколовского в картине «Мажор в Сочи»
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Фото: Продюсерская компания «Среда»

К премьере готовится второй полнометражный фильм — продолжение популярного сериала «Мажор». Главные роли в комедийном боевике «Мажор в Сочи» исполнят Павел Прилучный и Виталия Корниенко.

Сюжет новой картины разворачивается после событий четвертого сезона сериала. Игорь Соколовский (Прилучный) и его дочь Соня (Корниенко) переезжают на юг, чтобы начать новую жизнь. Здесь главный герой собирается открыть эко-отель и спокойно жить на природе. Однако этим планам мешает столкновение с местным мажором, сыном богатого винодела с бандитским прошлым.

Вместе с Прилучным и Корниенко в новом фильме снялись Павел Майков, Роман Евдокимов, Павел Чинарев, Елена Полякова и другие.

Режиссером выступил Никита Власов («В Бореньке чего-то нет», «Совершенно летние»).

«Я бы назвал “Мажора в Сочи” семейным кино с элементами семейного экшена, — рассказывает постановщик. — В нем есть и погоня, и работа в локации “сочинских фавел”, которые мы осваивали с огромным интересом и пониманием со стороны местных».

Онлайн-премьера «Мажора в Сочи» состоится до конца 2022 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Роман Евдокимов
1 р.
Мажор
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
Виталия Корниенко
Павел Прилучный
Новый фильм с Ольгой Бодровой покажут на кинофестивале
Мажор. Фильм
Павел Чинарев
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Павел Майков
Мажор в Сочи
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
«Жизнь по вызову»: рецензия на новый сериал с Прилучным
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»
Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы
Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала
Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок
Бортич снимается в новой роли: первые кадры комедии «Я — богиня»
Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном
Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10»
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Алсу, Киркоров, Орбакайте: все звезды на съемках вокального шоу
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Неузнаваемый Матвеев играет императора в сериале о Фандорине
Яковлева и Хориняк снимаются в роуд-муви: первые фото
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Аксенова и Шведов снова снимаются вместе в продолжении «Бывших»
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Елизавета Янковская получила новую роль: первые фото в образе
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале: первые кадры
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Марина Александрова вернулась к роли Екатерины II: первые фото
Джеймс Франко исполнит роль Фиделя Кастро в новом фильме
Куркова и Добронравов снялись в семейном фэнтези: первые кадры
Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Бондарчук снимает сериал с Ходченковой по сценарию жены: первые фото
Никита Ефремов снимается в экранизации популярного романа: первые кадры
Козловский и Исакова в белых халатах: фото со съемок нового сериала
Маковецкий играет «скучающего пенсионера» в новом сериале
Юра Борисов сыграет Пушкина
Новые трейлеры
Игра на выживание
Трейлер
Дополнительный урок
Трейлер №2
Монстр: История Джеффри Дамера
Трейлер (англ.)
Аляска Дейли
Трейлер (англ.)
1703
Трейлер
Телефон мистера Харригана
Трейлер (англ.)
Я хочу с кем-нибудь потанцевать
Трейлер (англ.)
Шантарам
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь